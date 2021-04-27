https://ria.ru/20210427/tsniitochmash-1730093889.html

В ЦНИИточмаш сменился генеральный директор

В ЦНИИточмаш сменился генеральный директор

Новым гендиректором ведущего российского предприятия-разработчика стрелкового оружия и боевой экипировки - Центрального научно-исследовательского института... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:26

2021-04-27T10:26

2021-04-27T10:26

олег морозов (цнииточмаш)

россия

альберт баков

высокоточные комплексы

ростех

цнииточмаш

безопасность

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новым гендиректором ведущего российского предприятия-разработчика стрелкового оружия и боевой экипировки - Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") - назначен бывший артиллерист и военный ученый Олег Морозов, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации."Ростех" назначил генеральным директором ЦНИИточмаш Олега Морозова. Кандидатура нового гендиректора одобрена решением правления госкорпорации, решение о назначении подписано главой Ростеха Сергеем Чемезовым", - говорится в релизе.О том, где продолжит работу предыдущий гендиректор института Альберт Баков, пока ничего не сообщается.Согласно данным, предоставленным "Ростехом", Олегу Морозову 52 года, он профессиональный военный-артиллерист, многие годы возглавлявший различные полигоны Московского военного округа.Также он руководил Третьим Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ - головным НИИ по разработке вооружений, военной и специальной техники общего назначения для Сухопутных войск и ВДВ.До последнего назначения занимал пост директора департамента испытаний Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое входит в другой холдинг "Ростеха" - "Высокоточные комплексы"."Олег Морозов опытный офицер, профессиональный управленец, имеющий большой профильный бэкграунд. Перед новым генеральным директором стоит задача обеспечить полное и своевременное исполнение гособороназаказа, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание стрелковых вооружений и боевой экипировки новых поколений", - цитируется в сообщении индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.ЦНИИточмаш специализируется на разработке и производства вооружений военной техники для различных родов войск. Под руководством института были разработаны и переданы на вооружение более 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа.Один из главных проектов ЦНИИточмаш сегодня – разработка экипировки "солдата будущего" нового поколения "Сотник".

https://ria.ru/20190916/1558721625.html

https://ria.ru/20190517/1553563940.html

https://ria.ru/20190725/1556864915.html

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олег морозов (цнииточмаш), россия, альберт баков, высокоточные комплексы, ростех, цнииточмаш, безопасность