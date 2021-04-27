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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210427/tsaritsyno-1730028168.html
В Царицыно воссоздали Венецию XVIII века
В Царицыно воссоздали Венецию XVIII века
В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Под маской Венеции", на которой представлены более 100 произведений искусства, включая живопись, костюмы,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T06:55
2021-04-27T06:55
музеи
культура
что посмотреть
куда сходить
новости культуры
михаил куснирович
выставки
царицыно (музей-заповедник)
черешневый лес (фестиваль)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Под маской Венеции", на которой представлены более 100 произведений искусства, включая живопись, костюмы, посуду и даже ароматы. Экспозиция, приуроченная к 1600-летнему юбилею основания итальянского города, стала частью программы фестиваля искусств “Черешневый лес”, сообщили в пресс-службе проекта. Большинство экспонатов привезли в Москву из Венеции: из собраний Дворца дожей, музеев Коррер и Ка-Реццонико, палаццо Мочениго. В частности, карнавальные маски костюмы знатных горожан, муранское стекло, железный нос гондолы XVII века, гравюры и картины Пьетро Лонги с изображением сцен из повседневной жизни венецианцев.Их дополнили предметами из коллекций Царицыно, ГМИИ, Государственного исторического музея, музея-усадьбы "Архангельское" и других.По ее словам, выставка должна была открыться ровно год назад, но была перенесена из-за пандемии. “В итоге ее название, “Под маской Венеции”, неожиданно обрело дополнительный смысл”, — отметил устроитель фестиваля “Черешневый лес” Михаил Куснирович. Экспозиция в залах Хлебного дома спроектирована так, что посетителям сначала придется выбрать один из двух маршрутов. Потом, правда, можно вернуться в начало и пойти другим. Если свернуть направо, попадаешь сначала на карнавал и в казино, а затем в мрачные тюрьмы Пьомби, откуда сбежал Казанова. Маршрут, уходящий налево, более камерный: он ведет в кабинет купца и будуар знатной венецианки. “Мы старались устроить путешествие, которые мы стали так ценить после прошлого года”, — пояснила Дарья Колпашникова, куратор выставки.Выставка “Под маской Венеции” продлится до 29 августа.
https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html
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музеи, что посмотреть , куда сходить , новости культуры, михаил куснирович, выставки, царицыно (музей-заповедник), черешневый лес (фестиваль), венеция, живопись

В Царицыно воссоздали Венецию XVIII века

06:55 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетительница выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно"
Посетительница выставки Под маской Венеции в рамках Открытого фестиваля искусств Черешневый лес в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Под маской Венеции", на которой представлены более 100 произведений искусства, включая живопись, костюмы, посуду и даже ароматы. Экспозиция, приуроченная к 1600-летнему юбилею основания итальянского города, стала частью программы фестиваля искусств “Черешневый лес”, сообщили в пресс-службе проекта.
Большинство экспонатов привезли в Москву из Венеции: из собраний Дворца дожей, музеев Коррер и Ка-Реццонико, палаццо Мочениго. В частности, карнавальные маски костюмы знатных горожан, муранское стекло, железный нос гондолы XVII века, гравюры и картины Пьетро Лонги с изображением сцен из повседневной жизни венецианцев.
Их дополнили предметами из коллекций Царицыно, ГМИИ, Государственного исторического музея, музея-усадьбы "Архангельское" и других.
"Венецианская тема нам очень созвучна: Царицынский дворец изначально ведь задумывался как праздничная резиденция. И постройки Василия Баженова перекликаются с деталями итальянских палаццо на берегах Большого канала", — говорит генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.
По ее словам, выставка должна была открыться ровно год назад, но была перенесена из-за пандемии. “В итоге ее название, “Под маской Венеции”, неожиданно обрело дополнительный смысл”, — отметил устроитель фестиваля “Черешневый лес” Михаил Куснирович.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТоржественное открытие выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
Торжественное открытие выставки Под маской Венеции в рамках Открытого фестиваля искусств Черешневый лес в музее-заповеднике Царицыно
1 из 3
Торжественное открытие выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетительница выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
Посетительница выставки Под маской Венеции в рамках Открытого фестиваля искусств Черешневый лес в музее-заповеднике Царицыно
2 из 3
Посетительница выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
Выставка Под маской Венеции
3 из 3
Посетители выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 3
Торжественное открытие выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 3
Посетительница выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Посетители выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Экспозиция в залах Хлебного дома спроектирована так, что посетителям сначала придется выбрать один из двух маршрутов. Потом, правда, можно вернуться в начало и пойти другим. Если свернуть направо, попадаешь сначала на карнавал и в казино, а затем в мрачные тюрьмы Пьомби, откуда сбежал Казанова. Маршрут, уходящий налево, более камерный: он ведет в кабинет купца и будуар знатной венецианки.
“Мы старались устроить путешествие, которые мы стали так ценить после прошлого года”, — пояснила Дарья Колпашникова, куратор выставки.
Выставка “Под маской Венеции” продлится до 29 августа.
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