В Царицыно воссоздали Венецию XVIII века
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетительница выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно"
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Под маской Венеции", на которой представлены более 100 произведений искусства, включая живопись, костюмы, посуду и даже ароматы. Экспозиция, приуроченная к 1600-летнему юбилею основания итальянского города, стала частью программы фестиваля искусств “Черешневый лес”, сообщили в пресс-службе проекта.
Большинство экспонатов привезли в Москву из Венеции: из собраний Дворца дожей, музеев Коррер и Ка-Реццонико, палаццо Мочениго. В частности, карнавальные маски костюмы знатных горожан, муранское стекло, железный нос гондолы XVII века, гравюры и картины Пьетро Лонги с изображением сцен из повседневной жизни венецианцев.
Их дополнили предметами из коллекций Царицыно, ГМИИ, Государственного исторического музея, музея-усадьбы "Архангельское" и других.
"Венецианская тема нам очень созвучна: Царицынский дворец изначально ведь задумывался как праздничная резиденция. И постройки Василия Баженова перекликаются с деталями итальянских палаццо на берегах Большого канала", — говорит генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.
По ее словам, выставка должна была открыться ровно год назад, но была перенесена из-за пандемии. “В итоге ее название, “Под маской Венеции”, неожиданно обрело дополнительный смысл”, — отметил устроитель фестиваля “Черешневый лес” Михаил Куснирович.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТоржественное открытие выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
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Торжественное открытие выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетительница выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
2 из 3
Посетительница выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
3 из 3
Посетители выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
1 из 3
Торжественное открытие выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
2 из 3
Посетительница выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
3 из 3
Посетители выставки "Под маской Венеции" в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в музее-заповеднике "Царицыно".
Экспозиция в залах Хлебного дома спроектирована так, что посетителям сначала придется выбрать один из двух маршрутов. Потом, правда, можно вернуться в начало и пойти другим. Если свернуть направо, попадаешь сначала на карнавал и в казино, а затем в мрачные тюрьмы Пьомби, откуда сбежал Казанова. Маршрут, уходящий налево, более камерный: он ведет в кабинет купца и будуар знатной венецианки.
“Мы старались устроить путешествие, которые мы стали так ценить после прошлого года”, — пояснила Дарья Колпашникова, куратор выставки.
Выставка “Под маской Венеции” продлится до 29 августа.