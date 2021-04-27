https://ria.ru/20210427/tsaritsyno-1730028168.html

В Царицыно воссоздали Венецию XVIII века

В Царицыно воссоздали Венецию XVIII века

В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Под маской Венеции", на которой представлены более 100 произведений искусства, включая живопись, костюмы,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T06:55

2021-04-27T06:55

2021-04-27T06:55

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царицыно (музей-заповедник)

черешневый лес (фестиваль)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Под маской Венеции", на которой представлены более 100 произведений искусства, включая живопись, костюмы, посуду и даже ароматы. Экспозиция, приуроченная к 1600-летнему юбилею основания итальянского города, стала частью программы фестиваля искусств “Черешневый лес”, сообщили в пресс-службе проекта. Большинство экспонатов привезли в Москву из Венеции: из собраний Дворца дожей, музеев Коррер и Ка-Реццонико, палаццо Мочениго. В частности, карнавальные маски костюмы знатных горожан, муранское стекло, железный нос гондолы XVII века, гравюры и картины Пьетро Лонги с изображением сцен из повседневной жизни венецианцев.Их дополнили предметами из коллекций Царицыно, ГМИИ, Государственного исторического музея, музея-усадьбы "Архангельское" и других.По ее словам, выставка должна была открыться ровно год назад, но была перенесена из-за пандемии. “В итоге ее название, “Под маской Венеции”, неожиданно обрело дополнительный смысл”, — отметил устроитель фестиваля “Черешневый лес” Михаил Куснирович. Экспозиция в залах Хлебного дома спроектирована так, что посетителям сначала придется выбрать один из двух маршрутов. Потом, правда, можно вернуться в начало и пойти другим. Если свернуть направо, попадаешь сначала на карнавал и в казино, а затем в мрачные тюрьмы Пьомби, откуда сбежал Казанова. Маршрут, уходящий налево, более камерный: он ведет в кабинет купца и будуар знатной венецианки. “Мы старались устроить путешествие, которые мы стали так ценить после прошлого года”, — пояснила Дарья Колпашникова, куратор выставки.Выставка “Под маской Венеции” продлится до 29 августа.

https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html

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