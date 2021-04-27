Круглый стол ЭИСИ о взаимоотношениях труда и капитала
29 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему "Труд и капитал в XXI веке".
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Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий ФЕДОРОВ;
- директор Института инструментов политического анализа Александр ШПУНТ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
1 мая отмечается День международной солидарности трудящихся. Какова ситуация в сфере защиты трудовых прав в XXI веке? Каковы особенности постиндустриальной эпохи? Какие коррективы внесла пандемия коронавируса? Какие позиции занимает Россия? Каково влияние социально-политических институтов? Какова роль государства, профсоюзов, политических партий?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий ФЕДОРОВ;
- директор Института инструментов политического анализа Александр ШПУНТ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
1 мая отмечается День международной солидарности трудящихся. Какова ситуация в сфере защиты трудовых прав в XXI веке? Каковы особенности постиндустриальной эпохи? Какие коррективы внесла пандемия коронавируса? Какие позиции занимает Россия? Каково влияние социально-политических институтов? Какова роль государства, профсоюзов, политических партий?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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