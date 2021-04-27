https://ria.ru/20210427/trudikapital-1730205126.html

Круглый стол ЭИСИ о взаимоотношениях труда и капитала

Круглый стол ЭИСИ о взаимоотношениях труда и капитала

29 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему "Труд и капитал в XXI веке".

2021-04-27T19:09

2021-04-27T19:09

2021-04-27T19:09

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий ФЕДОРОВ;- директор Института инструментов политического анализа Александр ШПУНТ. Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА. 1 мая отмечается День международной солидарности трудящихся. Какова ситуация в сфере защиты трудовых прав в XXI веке? Каковы особенности постиндустриальной эпохи? Какие коррективы внесла пандемия коронавируса? Какие позиции занимает Россия? Каково влияние социально-политических институтов? Какова роль государства, профсоюзов, политических партий?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы