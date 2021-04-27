https://ria.ru/20210427/tomsk-1730091884.html
В Томске отменили парад и массовое шествие "Бессмертного полка"
В Томске отменили парад и массовое шествие "Бессмертного полка"
Парад и массовое шествие "Бессмертного полка" в Томске 9 мая в связи с ограничительными мерами по коронавирусу не состоятся, однако люди все же смогут пройти с... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:05
2021-04-27T10:05
2021-04-27T10:05
россия
акция "бессмертный полк"
день победы
парад победы
сергей жвачкин
томск
томская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Парад и массовое шествие "Бессмертного полка" в Томске 9 мая в связи с ограничительными мерами по коронавирусу не состоятся, однако люди все же смогут пройти с портретами своих героев по главной улице города, сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин в видеообращении к жителям региона."К сожалению, ограничения на массовые мероприятия не позволят нам организовать парад и массовое шествие. Но никакой коронавирус не может отменить Дня Победы. Для этого 9 мая с 08.00 утра до 15.00 будет закрыт для автомобилей и открыт для пешеходов проспект Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада. Каждый томич сможет сам пройти по главной улице города с портретом своего героя из "Бессмертного полка" к мемориалу боевой и трудовой славы в Лагерном саду – возложить цветы к Вечному огню", – сказал глава региона.Жвачкин отметил, что эпидситуация в Томской области была и остается одной из самых благополучных в стране, однако режим ограничений будет сохраняться до завершения массовой вакцинации от коронавируса.Глава региона также отметил, что в День Победы состоятся уличные выставки, у томичей будет возможность увидеть фильмы о войне, отдельная программа будет подготовлена для каждого из 135 участников Великой Отечественной войны, живущих сегодня в Томской области."Прошу только всех: давайте соблюдать меры предосторожности, беречь своих близких и наших врачей, сохранять социальную дистанцию, чтобы праздник ничто не омрачило", – сказал Жвачкин.Губернатор добавил, что 130 тысяч жителей Томской области ушли сражаться на фронт, половина из них отдала жизнь за Победу. В прошлом году трудовой подвиг томичей в годы Великой Отечественной войны был отмечен президентом России, который присвоил Томску звание Города трудовой доблести.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/polk-1728981739.html
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россия, акция "бессмертный полк", день победы, парад победы, сергей жвачкин, томск, томская область, общество
НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости.
Парад и массовое шествие "Бессмертного полка" в Томске
9 мая в связи с ограничительными мерами по коронавирусу не состоятся, однако люди все же смогут пройти с портретами своих героев по главной улице города, сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин
в видеообращении к жителям региона.
"К сожалению, ограничения на массовые мероприятия не позволят нам организовать парад и массовое шествие. Но никакой коронавирус не может отменить Дня Победы. Для этого 9 мая с 08.00 утра до 15.00 будет закрыт для автомобилей и открыт для пешеходов проспект Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада. Каждый томич сможет сам пройти по главной улице города с портретом своего героя из "Бессмертного полка" к мемориалу боевой и трудовой славы в Лагерном саду – возложить цветы к Вечному огню", – сказал глава региона.
Жвачкин отметил, что эпидситуация в Томской области
была и остается одной из самых благополучных в стране, однако режим ограничений будет сохраняться до завершения массовой вакцинации от коронавируса.
Глава региона также отметил, что в День Победы состоятся уличные выставки, у томичей будет возможность увидеть фильмы о войне, отдельная программа будет подготовлена для каждого из 135 участников Великой Отечественной войны, живущих сегодня в Томской области.
"Прошу только всех: давайте соблюдать меры предосторожности, беречь своих близких и наших врачей, сохранять социальную дистанцию, чтобы праздник ничто не омрачило", – сказал Жвачкин.
Губернатор добавил, что 130 тысяч жителей Томской области ушли сражаться на фронт, половина из них отдала жизнь за Победу. В прошлом году трудовой подвиг томичей в годы Великой Отечественной войны был отмечен президентом России
, который присвоил Томску звание Города трудовой доблести.