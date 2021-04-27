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Экипажу задержанного на Камчатке теплохода "Порт Мэй" выплатили долги
Экипажу задержанного на Камчатке теплохода "Порт Мэй" выплатили долги
Экипаж российского судна "Порт Мэй", задержанного на Камчатке за долги морякам, полностью получил задолженность по зарплате за март в сумме 1,8 миллиона рублей, РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T05:44
2021-04-27T05:44
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Экипаж российского судна "Порт Мэй", задержанного на Камчатке за долги морякам, полностью получил задолженность по зарплате за март в сумме 1,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.Судно "Порт Мэй" судовладельца ООО "Вип-Строй-Холдинг" ранее задержали на Камчатке за долги экипажу. Моряки пожаловались в профсоюз на долг в 1,85 миллиона рублей и проблемы с топливом и провизией. Следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты экипажу. Часть долга – 800 тысяч рублей – была выплачена, судно обеспечили топливом и продуктами. Кроме того, инспекторы порта нашли на судне 38 нарушений, включая невыплату зарплаты. Судно задержано в Петропавловске до устранения всех нарушений. Суханов со ссылкой на слова капитана судна сообщал, что у того произошла стычка с судовладельцем, у капитана сломана челюсть."Порт Мэй" стоит у причала в Петропавловске-Камчатском. Капитана положили в больницу с переломом челюсти. Ему пришла замена. Часть экипажа списана: часть - с заменой, часть – без. Морякам выплачены долги до конца марта - 1,8 миллиона рублей. То есть пока частично проблема решена", - сказал Суханов.По его словам, судно не уйдет из порта, пока не будут устранены все замечания. На нем выявлено поддельное свидетельство о праве плавания под российским флагом и свидетельство о минимальном составе экипажа. "Сейчас все это вскрылось, будут получать новые свидетельства", - сказал Суханов.Он отметил, что ранее судно потеряло левый якорь, а у правого цепь повреждена. Эти нарушения также будут устранять.Теплоход ST Wind этого же судовладельца задержали на прошлой неделе в Находке за долги экипажу. На борту 16 человек, все из Приморья. Следователи начали проверку. В понедельник СК сообщал, что морякам выплатили долги на общую сумму 1,6 миллиона рублей."Экипажу судна ST Wind также выплатили долги по конец марта – 1,6 миллиона рублей. Часть моряков с теплохода списались 20 апреля. Им расчет пока не дали - сказали, что он будет в начале мая. У судна также было много нарушений, технических неполадок. Чтоб не платить за причал, судно отогнали на рейд Находки, они там устраняют замечания", - добавил Суханов.По его словам, списавшимся без расчета с судов морякам сейчас может быть проблематично получить зарплату за апрель. При этом оба теплохода будут задержаны в портах до полного устранения нарушений.В прошлом году капитан порта Находки задержал "Порт Мэй" из-за долга судовладельца перед моряками в 4 миллиона рублей. Экипаж судна также жаловался на плохое обеспечение судна продуктами питания. Суханов тогда рассказывал, что массовые заявления от моряков о задержках заработной платы на судах компании "Вип Строй Холдинг" начали поступать в ДВРО РПСМ еще три года назад.ООО "Вип Строй Холдинг" - компания из Южно-Сахалинска.
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камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

Экипажу задержанного на Камчатке теплохода "Порт Мэй" выплатили долги

05:44 27.04.2021
 
© Фото : МорспасслужбаРоссийский теплоход "Порт Мэй"
Российский теплоход Порт Мэй - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : Морспасслужба
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Экипаж российского судна "Порт Мэй", задержанного на Камчатке за долги морякам, полностью получил задолженность по зарплате за март в сумме 1,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Судно "Порт Мэй" судовладельца ООО "Вип-Строй-Холдинг" ранее задержали на Камчатке за долги экипажу. Моряки пожаловались в профсоюз на долг в 1,85 миллиона рублей и проблемы с топливом и провизией. Следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты экипажу. Часть долга – 800 тысяч рублей – была выплачена, судно обеспечили топливом и продуктами. Кроме того, инспекторы порта нашли на судне 38 нарушений, включая невыплату зарплаты. Судно задержано в Петропавловске до устранения всех нарушений. Суханов со ссылкой на слова капитана судна сообщал, что у того произошла стычка с судовладельцем, у капитана сломана челюсть.
"Порт Мэй" стоит у причала в Петропавловске-Камчатском. Капитана положили в больницу с переломом челюсти. Ему пришла замена. Часть экипажа списана: часть - с заменой, часть – без. Морякам выплачены долги до конца марта - 1,8 миллиона рублей. То есть пока частично проблема решена", - сказал Суханов.
По его словам, судно не уйдет из порта, пока не будут устранены все замечания. На нем выявлено поддельное свидетельство о праве плавания под российским флагом и свидетельство о минимальном составе экипажа. "Сейчас все это вскрылось, будут получать новые свидетельства", - сказал Суханов.
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Он отметил, что ранее судно потеряло левый якорь, а у правого цепь повреждена. Эти нарушения также будут устранять.
Теплоход ST Wind этого же судовладельца задержали на прошлой неделе в Находке за долги экипажу. На борту 16 человек, все из Приморья. Следователи начали проверку. В понедельник СК сообщал, что морякам выплатили долги на общую сумму 1,6 миллиона рублей.
"Экипажу судна ST Wind также выплатили долги по конец марта – 1,6 миллиона рублей. Часть моряков с теплохода списались 20 апреля. Им расчет пока не дали - сказали, что он будет в начале мая. У судна также было много нарушений, технических неполадок. Чтоб не платить за причал, судно отогнали на рейд Находки, они там устраняют замечания", - добавил Суханов.
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По его словам, списавшимся без расчета с судов морякам сейчас может быть проблематично получить зарплату за апрель. При этом оба теплохода будут задержаны в портах до полного устранения нарушений.
В прошлом году капитан порта Находки задержал "Порт Мэй" из-за долга судовладельца перед моряками в 4 миллиона рублей. Экипаж судна также жаловался на плохое обеспечение судна продуктами питания. Суханов тогда рассказывал, что массовые заявления от моряков о задержках заработной платы на судах компании "Вип Строй Холдинг" начали поступать в ДВРО РПСМ еще три года назад.
ООО "Вип Строй Холдинг" - компания из Южно-Сахалинска.
 
Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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