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Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании
Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании
Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании, вернули 4,1 тысячи пассажиров, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T22:04
2021-04-27T22:04
2021-04-27T22:04
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании, вернули 4,1 тысячи пассажиров, сообщает Росавиация."Из Танзании в Россию по состоянию на 27.04.2021 с начала вывозной кампании, 15.04.2021, выполнено 12 рейсов, перевезено 4,1 тысячи пассажиров. Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена", - говорится в сообщении.
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