https://ria.ru/20210427/tanzaniya-1730226989.html

Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании

Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании

Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании, вернули 4,1 тысячи пассажиров, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T22:04

2021-04-27T22:04

2021-04-27T22:04

россия

туризм

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

танзания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728012293_0:110:3183:1900_1920x0_80_0_0_f362a7dfff3f07d035a09001056367e2.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании, вернули 4,1 тысячи пассажиров, сообщает Росавиация."Из Танзании в Россию по состоянию на 27.04.2021 с начала вывозной кампании, 15.04.2021, выполнено 12 рейсов, перевезено 4,1 тысячи пассажиров. Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210426/tury-1730008792.html

россия

танзания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), танзания, в мире