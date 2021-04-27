https://ria.ru/20210427/svetlichnaya-1730104831.html
Сын Светличной рассказал о состоянии актрисы
Сын Светличной рассказал о состоянии актрисы
Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная была госпитализирована, но во вторник уже выписывается из больницы домой, рассказал РИА Новости ее сын... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:16
2021-04-27T11:16
2021-04-27T11:16
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная была госпитализирована, но во вторник уже выписывается из больницы домой, рассказал РИА Новости ее сын Алексей Ивашов.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная госпитализирована. Ряд СМИ писали об инсульте, другие - о подозрении на инсульт.Собеседник агентства подтвердил, что со Светличной на данный момент все в порядке, но от дальнейших комментариев отказался.
https://ria.ru/20210122/svetlichnaya-1594096367.html
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знаменитости, звезды, светлана светличная