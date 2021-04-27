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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210427/svetlichnaya-1730104831.html
Сын Светличной рассказал о состоянии актрисы
Сын Светличной рассказал о состоянии актрисы
Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная была госпитализирована, но во вторник уже выписывается из больницы домой, рассказал РИА Новости ее сын... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:16
2021-04-27T11:16
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная была госпитализирована, но во вторник уже выписывается из больницы домой, рассказал РИА Новости ее сын Алексей Ивашов.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная госпитализирована. Ряд СМИ писали об инсульте, другие - о подозрении на инсульт.Собеседник агентства подтвердил, что со Светличной на данный момент все в порядке, но от дальнейших комментариев отказался.
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знаменитости, звезды, светлана светличная

Сын Светличной рассказал о состоянии актрисы

11:16 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная была госпитализирована, но во вторник уже выписывается из больницы домой, рассказал РИА Новости ее сын Алексей Ивашов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная госпитализирована. Ряд СМИ писали об инсульте, другие - о подозрении на инсульт.
"Была (госпитализация - ред.)... Она сегодня выписывается уже домой", - сказал Ивашов.
Собеседник агентства подтвердил, что со Светличной на данный момент все в порядке, но от дальнейших комментариев отказался.
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 02:42Шоубиз
Подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция
 
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