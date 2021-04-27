https://ria.ru/20210427/svetlichnaya-1730104831.html

Сын Светличной рассказал о состоянии актрисы

Сын Светличной рассказал о состоянии актрисы

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная была госпитализирована, но во вторник уже выписывается из больницы домой, рассказал РИА Новости ее сын... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:16

2021-04-27T11:16

2021-04-27T11:16

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная была госпитализирована, но во вторник уже выписывается из больницы домой, рассказал РИА Новости ее сын Алексей Ивашов.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная госпитализирована. Ряд СМИ писали об инсульте, другие - о подозрении на инсульт.Собеседник агентства подтвердил, что со Светличной на данный момент все в порядке, но от дальнейших комментариев отказался.

https://ria.ru/20210122/svetlichnaya-1594096367.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, светлана светличная