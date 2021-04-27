https://ria.ru/20210427/svetlichnaya-1730072302.html

СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную

СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную

В Москве госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, об этом сообщает АГН "Москва". РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T02:15

2021-04-27T02:15

2021-04-27T02:15

культура

светлана светличная

москва

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Москве госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, об этом сообщает АГН "Москва".Как рассказали изданию в городской клинической больнице имени Юдина, актриса находится в неврологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.В ноябре прошлого года актрису госпитализировали с подозрением на инсульт. По ее словам, плохое самочувствие являлось последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом. Светличная рассказывала, что после этого случая она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше.

https://ria.ru/20210122/svetlichnaya-1594096367.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана светличная, москва