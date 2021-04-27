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Путин поздравил коллектив СУЭК с двадцатилетием
Путин поздравил коллектив СУЭК с двадцатилетием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) с 20-летием, назвав компанию одним из... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:11
2021-04-27T12:11
2021-04-27T12:11
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) с 20-летием, назвав компанию одним из флагманов российской угольной, энергетической промышленности и транспортной логистики, сообщается на сайте президента."Столь значимые достижения стали возможны благодаря грамотным, передовым управленческим решениям и слаженным действиям вашей большой команды, где ведущая роль принадлежит шахтёрам, их нелёгкому труду и производственным успехам. Компания отличается безукоризненной деловой репутацией, которую создают профессионалы самой высокой квалификации", - говорится в поздравлении.Как отметил президент, особое внимание в компании уделяется повышению безопасности работы горняков, внедрению инновационных, экологических, ресурсосберегающих технологий. Путин также отметил огромный вклад СУЭКа в совершенствование социальной инфраструктуры регионов, активное участие в реализации проектов в сфере демографии, образования, медицины, спорта, патриотического воспитания молодёжи.СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири.
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россия, сибирская угольная энергетическая компания, владимир путин
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости/Прайм.
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК
) с 20-летием, назвав компанию одним из флагманов российской угольной, энергетической промышленности и транспортной логистики, сообщается на сайте президента.
"Столь значимые достижения стали возможны благодаря грамотным, передовым управленческим решениям и слаженным действиям вашей большой команды, где ведущая роль принадлежит шахтёрам, их нелёгкому труду и производственным успехам. Компания отличается безукоризненной деловой репутацией, которую создают профессионалы самой высокой квалификации", - говорится в поздравлении.
Как отметил президент, особое внимание в компании уделяется повышению безопасности работы горняков, внедрению инновационных, экологических, ресурсосберегающих технологий. Путин также отметил огромный вклад СУЭКа в совершенствование социальной инфраструктуры регионов, активное участие в реализации проектов в сфере демографии, образования, медицины, спорта, патриотического воспитания молодёжи.
СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири.