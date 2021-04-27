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В Приморье пожилой мужчина выстрелил из пневматики в подростков
В Приморье пожилой мужчина выстрелил из пневматики в подростков
Пожилой житель Приморья из-за конфликта с группой подростков выстрелил в них из пневматического ружья, один мальчик получил тяжелое ранение, сообщает... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:59
2021-04-27T09:59
россия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Пожилой житель Приморья из-за конфликта с группой подростков выстрелил в них из пневматического ружья, один мальчик получил тяжелое ранение, сообщает региональное СУСК РФ."Двадцать пятого апреля 2021 года на участке местности недалеко от дома по улице Юбилейная в поселке городского типа Новошахтинский 60-летний мужчина произвел выстрел из пневматического ружья по группе подростков, при этом один из них получил тяжелое ранение. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.По версии следствия, между мужчиной и подростками произошел конфликт из-за того, что они кидали камни в ограждение его придомовой территории."Мужчина взял пневматическое ружье и произвел выстрел в сторону детей, 13-летний подросток получил тяжелое ранение грудной клетки, живота… В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает следствие.Ребенок госпитализирован, отметили в СУСК.
https://ria.ru/20210317/shkolnik-1601640008.html
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россия, приморский край, происшествия

В Приморье пожилой мужчина выстрелил из пневматики в подростков

09:59 27.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Пожилой житель Приморья из-за конфликта с группой подростков выстрелил в них из пневматического ружья, один мальчик получил тяжелое ранение, сообщает региональное СУСК РФ.
"Двадцать пятого апреля 2021 года на участке местности недалеко от дома по улице Юбилейная в поселке городского типа Новошахтинский 60-летний мужчина произвел выстрел из пневматического ружья по группе подростков, при этом один из них получил тяжелое ранение. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, между мужчиной и подростками произошел конфликт из-за того, что они кидали камни в ограждение его придомовой территории.
"Мужчина взял пневматическое ружье и произвел выстрел в сторону детей, 13-летний подросток получил тяжелое ранение грудной клетки, живота… В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает следствие.
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