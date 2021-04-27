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Названы семь простых способов замедлить процесс старения
Названы семь простых способов замедлить процесс старения
Британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал семь простых привычек, замедляющих процесс старения, пишет Express. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T01:35
2021-04-27T02:23
долголетие
старение
весь мир
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал семь простых привычек, замедляющих процесс старения, пишет Express.Речь идет о регулярной физической активности, здоровом сне, отказе от пищевых добавок, наличие в рационе большого количества овощей, контроль за давлением и пульсом, поддержание здоровья зубов и отказ от необычных диет.При этом, по мнению специалиста, достаточно даже десяти минут регулярных прогулок каждый день, чтобы получить положительный эффект. При тренировках главное не переусердствовать, поскольку, как предупредил Стил, чрезмерные нагрузки могут сократить продолжительность жизни.Ранее стало известно, что ученые из Стэнфордского университета в США определили три этапа старения человека.Специалисты проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Они изучили около трех тысяч различных типов белков и пришли к выводу, что их доля оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Однако у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет выявили значительные изменения на белковом уровне.
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долголетие, старение, весь мир, здоровье - общество

Названы семь простых способов замедлить процесс старения

01:35 27.04.2021 (обновлено: 02:23 27.04.2021)
 
© Depositphotos / deagreez1Пожилые люди
Пожилые люди - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Depositphotos / deagreez1
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал семь простых привычек, замедляющих процесс старения, пишет Express.
Речь идет о регулярной физической активности, здоровом сне, отказе от пищевых добавок, наличие в рационе большого количества овощей, контроль за давлением и пульсом, поддержание здоровья зубов и отказ от необычных диет.
При этом, по мнению специалиста, достаточно даже десяти минут регулярных прогулок каждый день, чтобы получить положительный эффект. При тренировках главное не переусердствовать, поскольку, как предупредил Стил, чрезмерные нагрузки могут сократить продолжительность жизни.
Ранее стало известно, что ученые из Стэнфордского университета в США определили три этапа старения человека.
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Специалисты проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Они изучили около трех тысяч различных типов белков и пришли к выводу, что их доля оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Однако у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет выявили значительные изменения на белковом уровне.
 
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