https://ria.ru/20210427/ssha-1730088208.html

Министерство внутренней безопасности США проверит свои ряды на экстремизм

Министерство внутренней безопасности США проверит свои ряды на экстремизм

Министерство внутренней безопасности США проведет внутреннюю проверку для оценки угрозы насильственного экстремизма в своих рядах, заявил глава ведомства... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:30

2021-04-27T09:30

2021-04-27T10:13

министерство внутренней безопасности сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США проведет внутреннюю проверку для оценки угрозы насильственного экстремизма в своих рядах, заявил глава ведомства Алехандро Майоркас."Внутренний насильственный экстремизм представляет самую смертоносную и неуходящую угрозу, связанную с терроризмом, для нашей страны на сегодняшний день... Мы должны быть бдительны в наших усилиях по выявлению и борьбе с внутренним насильственным экстремизмом как в обществе, так и в нашей организации. В нашем министерстве недопустимы акты ненависти и насильственный экстремизм", - приводит министерство слова Майоркаса в пресс-релизе.По распоряжению министра межведомственная рабочая группа, состоящая из высокопоставленных должностных лиц, немедленно проведет оценку того, как "наилучшим образом предотвращать, обнаруживать и реагировать на угрозы", связанные с насильственным экстремизмом внутри министерства.

https://ria.ru/20210308/ekstremizm-1600113732.html

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