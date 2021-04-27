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Министерство внутренней безопасности США проверит свои ряды на экстремизм
Министерство внутренней безопасности США проверит свои ряды на экстремизм
Министерство внутренней безопасности США проведет внутреннюю проверку для оценки угрозы насильственного экстремизма в своих рядах, заявил глава ведомства... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:30
2021-04-27T09:30
2021-04-27T10:13
министерство внутренней безопасности сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США проведет внутреннюю проверку для оценки угрозы насильственного экстремизма в своих рядах, заявил глава ведомства Алехандро Майоркас."Внутренний насильственный экстремизм представляет самую смертоносную и неуходящую угрозу, связанную с терроризмом, для нашей страны на сегодняшний день... Мы должны быть бдительны в наших усилиях по выявлению и борьбе с внутренним насильственным экстремизмом как в обществе, так и в нашей организации. В нашем министерстве недопустимы акты ненависти и насильственный экстремизм", - приводит министерство слова Майоркаса в пресс-релизе.По распоряжению министра межведомственная рабочая группа, состоящая из высокопоставленных должностных лиц, немедленно проведет оценку того, как "наилучшим образом предотвращать, обнаруживать и реагировать на угрозы", связанные с насильственным экстремизмом внутри министерства.
https://ria.ru/20210308/ekstremizm-1600113732.html
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министерство внутренней безопасности сша, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США
проведет внутреннюю проверку для оценки угрозы насильственного экстремизма в своих рядах, заявил глава ведомства Алехандро Майоркас.
"Внутренний насильственный экстремизм представляет самую смертоносную и неуходящую угрозу, связанную с терроризмом, для нашей страны на сегодняшний день... Мы должны быть бдительны в наших усилиях по выявлению и борьбе с внутренним насильственным экстремизмом как в обществе, так и в нашей организации. В нашем министерстве недопустимы акты ненависти и насильственный экстремизм", - приводит министерство слова Майоркаса в пресс-релизе.
По распоряжению министра межведомственная рабочая группа, состоящая из высокопоставленных должностных лиц, немедленно проведет оценку того, как "наилучшим образом предотвращать, обнаруживать и реагировать на угрозы", связанные с насильственным экстремизмом внутри министерства.