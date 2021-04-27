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ВС США призвали разведку рассекретить данные о России и Китае, пишут СМИ
ВС США призвали разведку рассекретить данные о России и Китае, пишут СМИ
Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и раскрыть больше сведений о России и Китае в рамках противостояния в информационной войне, об этом их... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:09
2021-04-27T09:09
россия
вооруженные силы сша
дональд трамп
министерство обороны сша
джо байден
москва
сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и раскрыть больше сведений о России и Китае в рамках противостояния в информационной войне, об этом их попросили главы большинства командований вооруженных сил США, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.По данным издания, запрос в разведку о рассекречивании таких сведений подали представители девяти командований ВС США. В 2020 году они составили письмо и попросили предоставить им больше информации, которую затем можно будет обнародовать для борьбы с "вредоносным поведением" стран.Газета отмечает, что в обращении говорится, что Вашингтон может получить поддержку союзников только при помощи "публичной борьбы за правду против бросающих вызовов Америке в XXI веке". По мнению военных, более открытой нужно сделать сферу спутниковых снимков. Они призвали разведку обнародовать такие снимки и фотографии, на которых зафиксировано "поведение противников".По словам одного из неназванных экс-сотрудников американского минобороны, главы командований не получают необходимую информацию или получают ее поздно, а иногда она оказывается засекреченной, и потому распространять ее нельзя."Россияне и китайцы, в частности, используют информацию в качестве оружия. Это серьезная проблема, которую поднимают командующие и специалисты разведки", - заявила Politico работавшая замминистра обороны по вопросам разведки и безопасности Кэри Бинген, которой, как сообщается, известно содержание обращения.Обращение военных, по данным издания, не было обнародовано, но вызвало "фурор" в Пентагоне, разведывательном сообществе и в конгрессе. Написание письма организовал глава Индо-Тихоокеанского командования США Филип Дэвидсон. Подписали его девять глав подразделений (четырехзвездных генералов) из 11. Записка не была засекречена, но была помечена как предназначенная "только для служебного пользования".Ранее газета Politico сообщала, что офис директора национальной разведки США создаст Центр для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием (Foreign Malign Influence Center). Центру поручено заниматься "злонамеренной" деятельностью со стороны России, Ирана, КНДР и Китая.Разведка США в марте 2021 года опубликовала доклад, в котором обвинила Москву в попытках поддержать экс-президента США Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего американского лидера Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. Москва отрицает какую-либо причастность к этому. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что разведка "ничего нового не сказала", при этом мифом о российской угрозе пользуются в США во внутриполитических целях.
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россия, вооруженные силы сша, дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, москва, сша, в мире

ВС США призвали разведку рассекретить данные о России и Китае, пишут СМИ

09:09 27.04.2021
 
CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и раскрыть больше сведений о России и Китае в рамках противостояния в информационной войне, об этом их попросили главы большинства командований вооруженных сил США, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, запрос в разведку о рассекречивании таких сведений подали представители девяти командований ВС США. В 2020 году они составили письмо и попросили предоставить им больше информации, которую затем можно будет обнародовать для борьбы с "вредоносным поведением" стран.
Газета отмечает, что в обращении говорится, что Вашингтон может получить поддержку союзников только при помощи "публичной борьбы за правду против бросающих вызовов Америке в XXI веке". По мнению военных, более открытой нужно сделать сферу спутниковых снимков. Они призвали разведку обнародовать такие снимки и фотографии, на которых зафиксировано "поведение противников".
По словам одного из неназванных экс-сотрудников американского минобороны, главы командований не получают необходимую информацию или получают ее поздно, а иногда она оказывается засекреченной, и потому распространять ее нельзя.
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"Россияне и китайцы, в частности, используют информацию в качестве оружия. Это серьезная проблема, которую поднимают командующие и специалисты разведки", - заявила Politico работавшая замминистра обороны по вопросам разведки и безопасности Кэри Бинген, которой, как сообщается, известно содержание обращения.
Обращение военных, по данным издания, не было обнародовано, но вызвало "фурор" в Пентагоне, разведывательном сообществе и в конгрессе. Написание письма организовал глава Индо-Тихоокеанского командования США Филип Дэвидсон. Подписали его девять глав подразделений (четырехзвездных генералов) из 11. Записка не была засекречена, но была помечена как предназначенная "только для служебного пользования".
Ранее газета Politico сообщала, что офис директора национальной разведки США создаст Центр для борьбы со злонамеренным зарубежным влиянием (Foreign Malign Influence Center). Центру поручено заниматься "злонамеренной" деятельностью со стороны России, Ирана, КНДР и Китая.
Разведка США в марте 2021 года опубликовала доклад, в котором обвинила Москву в попытках поддержать экс-президента США Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего американского лидера Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. Москва отрицает какую-либо причастность к этому. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что разведка "ничего нового не сказала", при этом мифом о российской угрозе пользуются в США во внутриполитических целях.
 
РоссияВооруженные силы СШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
 
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