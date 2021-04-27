https://ria.ru/20210427/sputnik-1730220473.html

Источник сообщил о готовности Парагвая производить "Спутник V"

Источник сообщил о готовности Парагвая производить "Спутник V"

Власти Парагвая ведут переговоры с частными компаниями по вопросу производства в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T20:55

2021-04-27T20:55

2021-04-27T20:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

здоровье - общество

парагвай

в мире

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МОНТЕВИДЕО, 27 апр - РИА Новости. Власти Парагвая ведут переговоры с частными компаниями по вопросу производства в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в парагвайском минздраве."В настоящий момент это на уровне разговоров... Состоялись встречи представителей МИД и частных компаний", - сказал источник.По его словам, пока рано говорить о датах предполагаемого запуска производства. Сообщается, что уже сейчас Парагвай готов к розливу и упаковке препарата, но процесс полной передачи технологий займет не менее четырех месяцев.Парагвай получил партии "Спутник V" в феврале и апреле, следующая поставка ожидается в мае, сообщил собеседник агентства.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210427/sputnik-1730212400.html

парагвай

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коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, парагвай, в мире