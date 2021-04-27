https://ria.ru/20210427/sobol-1730208510.html

Следствие по делу Соболь о нарушении санитарных правил завершилось

Следствие по делу Соболь о нарушении санитарных правил завершилось

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении юриста ФБК* Любови Соболь выделено в отдельное производство, следствие по нему... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:40

2021-04-27T19:40

2021-04-27T19:40

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении юриста ФБК* Любови Соболь выделено в отдельное производство, следствие по нему завершилось, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Следователь обязал Соболь являться для ознакомления каждый день в течение двух недель, далее планируется начать рассматривать дело в суде, добавил защитник.До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил (из-за пандемии). Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соболь вину не признает.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210426/miting-1730046645.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, происшествия