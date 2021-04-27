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Следствие по делу Соболь о нарушении санитарных правил завершилось
Следствие по делу Соболь о нарушении санитарных правил завершилось
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении юриста ФБК* Любови Соболь выделено в отдельное производство, следствие по нему... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T19:40
2021-04-27T19:40
любовь соболь
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении юриста ФБК* Любови Соболь выделено в отдельное производство, следствие по нему завершилось, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Следователь обязал Соболь являться для ознакомления каждый день в течение двух недель, далее планируется начать рассматривать дело в суде, добавил защитник.До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил (из-за пандемии). Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соболь вину не признает.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, происшествия

Следствие по делу Соболь о нарушении санитарных правил завершилось

19:40 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении юриста ФБК* Любови Соболь выделено в отдельное производство, следствие по нему завершилось, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
"Дело Любови Соболь было выделено в отдельное производство, оно будет рассматриваться не со всеми. Следствие по санитарному делу окончено, нам выдали материалы для ознакомления - 5 томов", - рассказал защитник.
Следователь обязал Соболь являться для ознакомления каждый день в течение двух недель, далее планируется начать рассматривать дело в суде, добавил защитник.
До недавнего времени Соболь была под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве участников одной из прошлых несогласованных акций к нарушению санитарных правил (из-за пандемии). Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.
Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соболь вину не признает.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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Любовь СобольФонд борьбы с коррупциейПроисшествия
 
 
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