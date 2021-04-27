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Смертность в России выросла на 17,9 процента за 2020 год
Смертность в России выросла на 17,9 процента за 2020 год
Рост показателя общей смертности в России с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с 2019 годом, следует из итогового отчета о работе Минздрава РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:04
2021-04-27T11:04
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рост показателя общей смертности в России с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с 2019 годом, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год."Январь - декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Российской Федерации 17,9% рост показателя общей смертности - до 14,5 на 1000 населения (в 2019 году - 12,3 на 1000 человек населения)", - говорится в документе.Согласно нему, число умерших составило 2 124 500 человек, увеличившись на 323,8 тысячи человек.
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Смертность в России выросла на 17,9 процента за 2020 год

11:04 27.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рост показателя общей смертности в России с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с 2019 годом, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год.
"Январь - декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Российской Федерации 17,9% рост показателя общей смертности - до 14,5 на 1000 населения (в 2019 году - 12,3 на 1000 человек населения)", - говорится в документе.
Согласно нему, число умерших составило 2 124 500 человек, увеличившись на 323,8 тысячи человек.
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