https://ria.ru/20210427/smertnost-1730101505.html
Смертность в России выросла на 17,9 процента за 2020 год
Смертность в России выросла на 17,9 процента за 2020 год
Рост показателя общей смертности в России с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с 2019 годом, следует из итогового отчета о работе Минздрава РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:04
2021-04-27T11:04
2021-04-27T11:04
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рост показателя общей смертности в России с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с 2019 годом, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год."Январь - декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Российской Федерации 17,9% рост показателя общей смертности - до 14,5 на 1000 населения (в 2019 году - 12,3 на 1000 человек населения)", - говорится в документе.Согласно нему, число умерших составило 2 124 500 человек, увеличившись на 323,8 тысячи человек.
https://ria.ru/20210426/deti-1729933045.html
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество