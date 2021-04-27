Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/slovakiya-1730188306.html
Глава МИД Словакии заявил о желании строить отношения с Россией
Глава МИД Словакии заявил о желании строить отношения с Россией
Словакия хочет строить отношения с Россией на базе взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в Берлине глава МИД республики Иван Корчок на фоне решения о... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:36
2021-04-27T18:24
иван корчок
мид чехии
чехия
словакия
россия
мид словакии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599870275_0:113:3072:1840_1920x0_80_0_0_26ba9852640667f30ccb6d547f6c911f.jpg
БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Словакия хочет строить отношения с Россией на базе взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в Берлине глава МИД республики Иван Корчок на фоне решения о высылке из Братиславы сотрудников российского диппредставительства.Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. В России заявили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.По словам главы МИД, в среду в Братиславе пройдут его переговоры с главой МИД Чехии."Мы очень подробно будем говорить о ситуации в Чешской республике после последних событий, которые в значительной степени отразились и на Словакии", - сказал он.В Братиславе "с озабоченностью услышали о том, что выяснила чешская сторона и что обнаружили спецслужбы" в связи с с инцидентом в чешской деревне Врбетице.
https://ria.ru/20210424/diplomaty-1729752291.html
чехия
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599870275_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29c88671198e351097af99a8d881d761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван корчок, мид чехии, чехия, словакия, россия, мид словакии, в мире

Глава МИД Словакии заявил о желании строить отношения с Россией

17:36 27.04.2021 (обновлено: 18:24 27.04.2021)
 
© AP Photo / Nicolae DumitracheМинистр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Словакия хочет строить отношения с Россией на базе взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в Берлине глава МИД республики Иван Корчок на фоне решения о высылке из Братиславы сотрудников российского диппредставительства.
Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. В России заявили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.
"Мы приняли решение в отношении дипломатического состава посольства России в Словакии на основании информации наших спецслужб. Я хочу быть правильно понятым. И еще один пункт - мы очень надеемся на то, что общая ситуация может прийти к разрядке, во-первых, с помощью диалога... Нашим решении мы дали понять, что мы хотим строить отношения с Россией на базе взаимного уважения", - сказал Корчок.
По словам главы МИД, в среду в Братиславе пройдут его переговоры с главой МИД Чехии.
"Мы очень подробно будем говорить о ситуации в Чешской республике после последних событий, которые в значительной степени отразились и на Словакии", - сказал он.
В Братиславе "с озабоченностью услышали о том, что выяснила чешская сторона и что обнаружили спецслужбы" в связи с с инцидентом в чешской деревне Врбетице.
Вид на исторический центр Братиславы - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 11:51
Глава МИД Словакии Корчок объяснил причину высылки российских дипломатов
 
Иван КорчокМИД ЧехииЧехияСловакияРоссияМИД СловакииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния