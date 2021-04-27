Глава МИД Словакии заявил о желании строить отношения с Россией
17:36 27.04.2021 (обновлено: 18:24 27.04.2021)
© AP Photo / Nicolae DumitracheМинистр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Словакия хочет строить отношения с Россией на базе взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в Берлине глава МИД республики Иван Корчок на фоне решения о высылке из Братиславы сотрудников российского диппредставительства.
Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. В России заявили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.
"Мы приняли решение в отношении дипломатического состава посольства России в Словакии на основании информации наших спецслужб. Я хочу быть правильно понятым. И еще один пункт - мы очень надеемся на то, что общая ситуация может прийти к разрядке, во-первых, с помощью диалога... Нашим решении мы дали понять, что мы хотим строить отношения с Россией на базе взаимного уважения", - сказал Корчок.
По словам главы МИД, в среду в Братиславе пройдут его переговоры с главой МИД Чехии.
"Мы очень подробно будем говорить о ситуации в Чешской республике после последних событий, которые в значительной степени отразились и на Словакии", - сказал он.
В Братиславе "с озабоченностью услышали о том, что выяснила чешская сторона и что обнаружили спецслужбы" в связи с с инцидентом в чешской деревне Врбетице.