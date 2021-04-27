https://ria.ru/20210427/slovakiya-1730188306.html

Глава МИД Словакии заявил о желании строить отношения с Россией

Глава МИД Словакии заявил о желании строить отношения с Россией

Словакия хочет строить отношения с Россией на базе взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в Берлине глава МИД республики Иван Корчок на фоне решения о... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:36

2021-04-27T17:36

2021-04-27T18:24

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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Словакия хочет строить отношения с Россией на базе взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в Берлине глава МИД республики Иван Корчок на фоне решения о высылке из Братиславы сотрудников российского диппредставительства.Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. В России заявили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.По словам главы МИД, в среду в Братиславе пройдут его переговоры с главой МИД Чехии."Мы очень подробно будем говорить о ситуации в Чешской республике после последних событий, которые в значительной степени отразились и на Словакии", - сказал он.В Братиславе "с озабоченностью услышали о том, что выяснила чешская сторона и что обнаружили спецслужбы" в связи с с инцидентом в чешской деревне Врбетице.

https://ria.ru/20210424/diplomaty-1729752291.html

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