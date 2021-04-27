https://ria.ru/20210427/shtamm-1730172701.html

В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам

В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам

Мутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:31

2021-04-27T16:31

2021-04-27T18:43

распространение коронавируса

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ЖЕНЕВА, 27 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Мутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.По данным ВОЗ, в Индии обнаружили новые разновидности вируса, включая B.1.617."Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается", — заявили в организации.Согласно предварительным результатам исследований, L452R способна повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами. E484Q, в свою очередь, может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.При этом новый штамм также обладает высокой степенью вирулентности (способности инфекционного агента вызывать заболевание или гибель организма. — Прим. ред.), как и варианты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.В ВОЗ пока не выяснили, что повлияло на мутации вируса в Индии. Одним из факторов могло стать проведение массовых мероприятий, которые усилили его распространение, а также смягчение антиковидных мер в стране.Как заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, российская вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации. Он пояснил, что две дозы препарата дают "высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен".Так называемые национальные штаммы выявили уже во многих странах. Наиболее заразными по сравнению с исходным считают британский, южноафриканский и бразильский. Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе 2021-го.

https://ria.ru/20210425/shtorm-1729896486.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, индия, в мире