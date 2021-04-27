В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам
16:31 27.04.2021 (обновлено: 18:43 27.04.2021)
© AP PhotoСкорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия
© AP Photo
ЖЕНЕВА, 27 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Мутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, в Индии обнаружили новые разновидности вируса, включая B.1.617.
"Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается", — заявили в организации.
Согласно предварительным результатам исследований, L452R способна повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами. E484Q, в свою очередь, может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.
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При этом новый штамм также обладает высокой степенью вирулентности (способности инфекционного агента вызывать заболевание или гибель организма. — Прим. ред.), как и варианты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.
В ВОЗ пока не выяснили, что повлияло на мутации вируса в Индии. Одним из факторов могло стать проведение массовых мероприятий, которые усилили его распространение, а также смягчение антиковидных мер в стране.
Как заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, российская вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации. Он пояснил, что две дозы препарата дают "высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен".
Так называемые национальные штаммы выявили уже во многих странах. Наиболее заразными по сравнению с исходным считают британский, южноафриканский и бразильский. Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй — в октябре, третий — в январе 2021-го.