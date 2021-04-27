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Наука
https://ria.ru/20210427/shiny-1730158325.html
Ученые обнаружили уникальный химический след скольжения шины
Ученые обнаружили уникальный химический след скольжения шины
Американские химики из Национального центра судебной экспертизы разработали уникальную технологию определения марки шин по химическому составу следов заноса на... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:14
2021-04-27T17:02
наука
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химия
сша
технологии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американские химики из Национального центра судебной экспертизы разработали уникальную технологию определения марки шин по химическому составу следов заноса на дороге. Новый метод даст правоохранительным органам дополнительные инструменты для поиска автомобилей, скрывшихся с места преступления. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Spectroscopy.Эксперты-криминалисты часто в качестве улик используют отпечатки протектора шин, чтобы идентифицировать автомобили подозреваемых. Но часто, особенно в ситуации экстренного торможения, рисунок протектора не виден, а след от шины остается в виде непрерывной черной полосы на асфальте.Химики из Национального центра судебной экспертизы США в сотрудничестве с коллегами из Университета Центральной Флориды нашли способ, как получить информацию на основе анализа этого следа. Авторы предположили, что каждая модель шины, в зависимости от состава резины, будет иметь свой собственный уникальный химический состав следа скольжения — сигнатуру, которую можно определить современными аналитическими методами."В случаях наездов на пешеходов или аварий с участием нескольких автомобилей химическая сигнатура шин может стать неотъемлемой информацией для расследования", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, доцента химии Матье Бодле (Matthieu Baudelet).Исследователи создали в лаборатории установку, на которой "разгоняли" шину до скорости движения автомобиля, а затем прижимали ее к асфальтовой или бетонной поверхности, имитируя эффект торможения. Используя метод лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии (LIBS) для тонкого анализа химического состава шины и дорожного материала, они восстановили стандартные профили для 32 моделей шин."Этот процесс настолько же сложен, насколько и увлекателен, — объясняет Бодле. — Идея состоит в том, что след шин содержат много данных, а только отпечатки узора протектора часто не дают всех ответов".Метод LIBS основан на том, что лазерный луч, фокусируясь на поверхности образца, создает микроскопический пучок плазмы, излучающий свет определенного спектра в соответствии с присутствующими в нем химическими элементами. Это тот же метод, который используют спектрометры на борту марсоходов Curiosity и Perseverance для определения химического состава пород Марса.Очередная задача, которая теперь стоит перед исследователями, — научиться определять, насколько посторонние примеси, содержащиеся в бензине, дождевой воде или следах других автомобилей, могут изменять эту сигнатуру."Мы все еще продолжаем работу, но уже добились большого прогресса. Я считаю, что это может стать отличным дополнением к методам, которые в настоящее время используют в правоохранительных органах и судебной экспертизе", — отмечает ученый. На следующем этапе исследований, по словам авторов, они планируют сосредоточиться на обеспечении статистической надежности разработанного ими метода, так как без этого он не будет включен в стандартные протоколы сбора доказательств.
https://ria.ru/20210407/elektrootritsatelnost-1727163698.html
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криминалистика, химия, сша, технологии

Ученые обнаружили уникальный химический след скольжения шины

15:14 27.04.2021 (обновлено: 17:02 27.04.2021)
 
© Фото : University of Central Florida/Karen NorumАвторы исследования в лаборатории Университета Центральной Флориды
Авторы исследования в лаборатории Университета Центральной Флориды - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : University of Central Florida/Karen Norum
Авторы исследования в лаборатории Университета Центральной Флориды
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американские химики из Национального центра судебной экспертизы разработали уникальную технологию определения марки шин по химическому составу следов заноса на дороге. Новый метод даст правоохранительным органам дополнительные инструменты для поиска автомобилей, скрывшихся с места преступления. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Spectroscopy.
Эксперты-криминалисты часто в качестве улик используют отпечатки протектора шин, чтобы идентифицировать автомобили подозреваемых. Но часто, особенно в ситуации экстренного торможения, рисунок протектора не виден, а след от шины остается в виде непрерывной черной полосы на асфальте.
Химики из Национального центра судебной экспертизы США в сотрудничестве с коллегами из Университета Центральной Флориды нашли способ, как получить информацию на основе анализа этого следа. Авторы предположили, что каждая модель шины, в зависимости от состава резины, будет иметь свой собственный уникальный химический состав следа скольжения — сигнатуру, которую можно определить современными аналитическими методами.
"В случаях наездов на пешеходов или аварий с участием нескольких автомобилей химическая сигнатура шин может стать неотъемлемой информацией для расследования", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, доцента химии Матье Бодле (Matthieu Baudelet).
Исследователи создали в лаборатории установку, на которой "разгоняли" шину до скорости движения автомобиля, а затем прижимали ее к асфальтовой или бетонной поверхности, имитируя эффект торможения. Используя метод лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии (LIBS) для тонкого анализа химического состава шины и дорожного материала, они восстановили стандартные профили для 32 моделей шин.
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"Этот процесс настолько же сложен, насколько и увлекателен, — объясняет Бодле. — Идея состоит в том, что след шин содержат много данных, а только отпечатки узора протектора часто не дают всех ответов".
Метод LIBS основан на том, что лазерный луч, фокусируясь на поверхности образца, создает микроскопический пучок плазмы, излучающий свет определенного спектра в соответствии с присутствующими в нем химическими элементами. Это тот же метод, который используют спектрометры на борту марсоходов Curiosity и Perseverance для определения химического состава пород Марса.
Очередная задача, которая теперь стоит перед исследователями, — научиться определять, насколько посторонние примеси, содержащиеся в бензине, дождевой воде или следах других автомобилей, могут изменять эту сигнатуру.
"Мы все еще продолжаем работу, но уже добились большого прогресса. Я считаю, что это может стать отличным дополнением к методам, которые в настоящее время используют в правоохранительных органах и судебной экспертизе", — отмечает ученый.
На следующем этапе исследований, по словам авторов, они планируют сосредоточиться на обеспечении статистической надежности разработанного ими метода, так как без этого он не будет включен в стандартные протоколы сбора доказательств.
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