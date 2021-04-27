https://ria.ru/20210427/sber-1730144724.html

SberCloud будет поддерживать СУБД ClickHouse в облаке SberCloud.Advanced

SberCloud будет поддерживать СУБД ClickHouse в облаке SberCloud.Advanced

Компания SberCloud – поставщик облачных услуг, входящая в экосистему Сбера, представила обновленный сервис MapReduce Service (MRS) с поддержкой ClickHouse,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:19

2021-04-27T14:19

2021-04-27T14:19

сбер

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Компания SberCloud – поставщик облачных услуг, входящая в экосистему Сбера, представила обновленный сервис MapReduce Service (MRS) с поддержкой ClickHouse, сообщает компания.Пользователи облачной платформы SberCloud.Advanced получили возможность с помощью MRS разворачивать и управлять ClickHouse, которая представляет собой СУБД с открытым исходным кодом, ориентированную на анализ и обработку данных в реальном времени с поддержкой языка запросов на основе SQL, говорится в сообщении.Сервис MapReduce Service представляет собой платформу для анализа и вычисления массивов данных и предлагает возможности гибкого масштабирования при быстром росте в сценариях, когда емкости кластерного хранилища или вычислительных ресурсов процессора недостаточно."В облаке SberCloud.Advanced уже сейчас доступно более 50 разнообразных сервисов. Это больше, чем на какой-либо другой российской облачной платформе. Запуск компонента ClickHouse в рамках нашего сервиса MapReduce Service еще больше расширяет возможности пользователей SberCloud.Advanced при работе с большими объемами данных в режиме реального времени. Современные продукты и сервисы в области веб-аналитики, контекстной рекламы, мониторинга бизнес-метрик в режиме реального времени, игровой индустрии и IoT активно используют ClickHouse, и теперь наши клиенты смогут работать с этой современной CУБД непосредственно в облаке SberCloud.Advanced", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

https://ria.ru/20210220/muzhchiny-1598263618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, новости компаний - экономика