Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/sber-1730144724.html
SberCloud будет поддерживать СУБД ClickHouse в облаке SberCloud.Advanced
SberCloud будет поддерживать СУБД ClickHouse в облаке SberCloud.Advanced
Компания SberCloud – поставщик облачных услуг, входящая в экосистему Сбера, представила обновленный сервис MapReduce Service (MRS) с поддержкой ClickHouse,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:19
2021-04-27T14:19
сбер
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_f55309760f16297679b17727dfbad440.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Компания SberCloud – поставщик облачных услуг, входящая в экосистему Сбера, представила обновленный сервис MapReduce Service (MRS) с поддержкой ClickHouse, сообщает компания.Пользователи облачной платформы SberCloud.Advanced получили возможность с помощью MRS разворачивать и управлять ClickHouse, которая представляет собой СУБД с открытым исходным кодом, ориентированную на анализ и обработку данных в реальном времени с поддержкой языка запросов на основе SQL, говорится в сообщении.Сервис MapReduce Service представляет собой платформу для анализа и вычисления массивов данных и предлагает возможности гибкого масштабирования при быстром росте в сценариях, когда емкости кластерного хранилища или вычислительных ресурсов процессора недостаточно."В облаке SberCloud.Advanced уже сейчас доступно более 50 разнообразных сервисов. Это больше, чем на какой-либо другой российской облачной платформе. Запуск компонента ClickHouse в рамках нашего сервиса MapReduce Service еще больше расширяет возможности пользователей SberCloud.Advanced при работе с большими объемами данных в режиме реального времени. Современные продукты и сервисы в области веб-аналитики, контекстной рекламы, мониторинга бизнес-метрик в режиме реального времени, игровой индустрии и IoT активно используют ClickHouse, и теперь наши клиенты смогут работать с этой современной CУБД непосредственно в облаке SberCloud.Advanced", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
https://ria.ru/20210220/muzhchiny-1598263618.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_e6de54a2814d32e7105314975b8de2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, новости компаний - экономика

SberCloud будет поддерживать СУБД ClickHouse в облаке SberCloud.Advanced

14:19 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Сбербанка SberCloud
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Компания SberCloud – поставщик облачных услуг, входящая в экосистему Сбера, представила обновленный сервис MapReduce Service (MRS) с поддержкой ClickHouse, сообщает компания.
Пользователи облачной платформы SberCloud.Advanced получили возможность с помощью MRS разворачивать и управлять ClickHouse, которая представляет собой СУБД с открытым исходным кодом, ориентированную на анализ и обработку данных в реальном времени с поддержкой языка запросов на основе SQL, говорится в сообщении.
Мужчина в деловом костюме - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 07:17
"Сбер" выяснил, о чем мечтают мужчины
Сервис MapReduce Service представляет собой платформу для анализа и вычисления массивов данных и предлагает возможности гибкого масштабирования при быстром росте в сценариях, когда емкости кластерного хранилища или вычислительных ресурсов процессора недостаточно.
"В облаке SberCloud.Advanced уже сейчас доступно более 50 разнообразных сервисов. Это больше, чем на какой-либо другой российской облачной платформе. Запуск компонента ClickHouse в рамках нашего сервиса MapReduce Service еще больше расширяет возможности пользователей SberCloud.Advanced при работе с большими объемами данных в режиме реального времени. Современные продукты и сервисы в области веб-аналитики, контекстной рекламы, мониторинга бизнес-метрик в режиме реального времени, игровой индустрии и IoT активно используют ClickHouse, и теперь наши клиенты смогут работать с этой современной CУБД непосредственно в облаке SberCloud.Advanced", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
 
СберНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния