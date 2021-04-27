https://ria.ru/20210427/samolet-1730132264.html

Начало испытаний образца самолета "Байкал" запланировано на 2021 год

Начало испытаний образца самолета "Байкал" запланировано на 2021 год

Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета "Байкал" запланировано на конец 2021 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьи... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:16

2021-04-27T13:16

2021-04-27T13:16

россия

денис мантуров

ан-2

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета "Байкал" запланировано на конец 2021 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьи слова приводятся в релизе производителя самолета - компании "Байкал-Инжиниринг"."Опытный образец ЛМС-901 "Байкал" будет продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне в июле. Начало его испытаний запланировано на конец этого года. Девятиместный самолет "Байкал" должен заменить на местных авиалиниях Ан-2 и содействовать улучшению транспортной доступности в российских регионах, в том числе, поступив во флот создаваемой Дальневосточной авиакомпании", - сказал Мантуров.

https://ria.ru/20201230/samolet-1591570266.html

россия

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россия, денис мантуров, ан-2, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика