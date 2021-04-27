https://ria.ru/20210427/samolet-1730132264.html
Начало испытаний образца самолета "Байкал" запланировано на 2021 год
Начало испытаний образца самолета "Байкал" запланировано на 2021 год
Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета "Байкал" запланировано на конец 2021 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьи... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:16
2021-04-27T13:16
2021-04-27T13:16
россия
денис мантуров
ан-2
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152233/99/1522339961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_112ab111cec8b74438466dd32692506b.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета "Байкал" запланировано на конец 2021 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьи слова приводятся в релизе производителя самолета - компании "Байкал-Инжиниринг"."Опытный образец ЛМС-901 "Байкал" будет продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне в июле. Начало его испытаний запланировано на конец этого года. Девятиместный самолет "Байкал" должен заменить на местных авиалиниях Ан-2 и содействовать улучшению транспортной доступности в российских регионах, в том числе, поступив во флот создаваемой Дальневосточной авиакомпании", - сказал Мантуров.
https://ria.ru/20201230/samolet-1591570266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152233/99/1522339961_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_7af348d779133c7383d167943f51f202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, ан-2, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика