https://ria.ru/20210427/rosseti-1730083987.html

СМИ: "Россети" столкнулись с финансовыми проблемами в СКФО

СМИ: "Россети" столкнулись с финансовыми проблемами в СКФО

"Россети" больше не могут поддерживать схему реструктуризации долгов подконтрольных ему гарантирующих поставщиков (ГП) Северного Кавказа перед генерирующими... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:00

2021-04-27T09:00

2021-04-27T09:00

северный кавказ

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Россети" больше не могут поддерживать схему реструктуризации долгов подконтрольных ему гарантирующих поставщиков (ГП) Северного Кавказа перед генерирующими компаниями, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо члена правления, заместителя главы "Россетей" по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексея Мольского.Ранее "Россети" предложили генерирующим компаниям реструктурировать за несколько лет накопившуюся перед ними задолженность, обещая полностью оплачивать текущее потребление, поскольку СКФО является самым проблемным регионом на российском энергорынке, долго накапливавшим долги, отмечает издание.С 1 июля 2020 года северокавказским ГП "Россетей" удалось выйти на расчет на уровне 100% за счет финансовой поддержки головной компании. Соглашение о реструктуризации долга между 43 генераторами и 6 ГП, находящимися под управлением "Россетей", начало действовать также с 1 июля 2020 года, в его рамках заключено около 520 соглашений на сумму порядка 9 миллиардов рублей."Россети Северного Кавказа", находящиеся под контролем "Россетей", совмещают функции передачи и сбыта электроэнергии в регионе. ГП не были проданы при реформе РАО "ЕЭС России", и их контрольные пакеты остались на балансе местной Межрегиональнрй распределительной сетевой компании центра (МРСК). В частности, это "Каббалкэнерго", "Карачаево-Черкесскэнерго", "Калмэнергосбыт", "Севкавказэнерго", "Ингушэнерго", "Дагэнергосбыт", а также "Нурэнерго" и "Чеченэнерго".В письме топ-менеджера "Россетей" говорится, что средства поддержки энергосбытовых компаний исчерпаны, дополнительное финансирование не согласовано. По данным издания, для исполнения обязательств с апреля по декабрь 2021 года "Россетям" не хватает 7,4 миллиарда рублей.При этом собеседники газеты среди генкомпаний жалеют о развале схемы, полагая, что в будущем она позволила бы регионам решить проблемы с долгами. Однако если энергосбытовые компании "Россетей" не оплатят текущие обязательства до середины мая, поставщики будут вынуждены взыскивать деньги через суд, что "вновь нарушит хрупкое перемирие, приведет к череде судебных споров по долгам, начислению пени, блокировке счетов...", - считают в одной из крупных генкомпаний.Отмечается, что Мольский предлагал обсудить вопрос на срочном совещании с энергетиками, но уже после 28 апреля при просрочке платежа соглашение о реструктуризации долгов будет автоматически расторгнуто. Вопрос о продлении соглашения нужно рассмотреть на совете директоров госхолдинга, дата которого пока не назначена. По данным издания, в совете директоров нет единства мнений о необходимости продления. Один из собеседников допустил, что стороны могут позже прийти к новому соглашению, но вряд ли его параметры будут утверждены в ближайшее время.В аппарате вице-премьера Александра Новака сообщили газете, что Минэнерго, генераторам и "Россетям" поручено проработать варианты решения вопроса. В "Россетях" от комментариев отказались. Источник газеты в компании пояснил, что госхолдинг не инициирует расторжение соглашения, ожидается, что шаги для урегулирования ситуации будут обсуждаться на совете директоров и с Минэнерго. В Минэнерго и "Совете рынка" (регулятор энергорынков) от комментариев отказались.

https://realty.ria.ru/20210330/schetchiki-1603511346.html

https://realty.ria.ru/20210402/luzhniki-1603968967.html

https://realty.ria.ru/20201224/rosseti-1590730880.html

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика