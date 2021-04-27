https://ria.ru/20210427/putin-1730151677.html

Власти продолжат выстраивать меры поддержки семей, заявил Путин

Власти продолжат выстраивать меры поддержки семей, заявил Путин

Власти РФ продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:45

2021-04-27T14:45

2021-04-27T14:45

россия

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Власти РФ продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.Ранее Путин в ходе своего выступления призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании Федеральному собранию."Это не последнее, что мы с вами вместе должны сделать. Вот Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер РФ - ред.) знает, мы вместе занимаемся этими вопросами. Ну, будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно. Будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно", - сказал Путин.Во время оглашения послания к Федеральному собранию Путин анонсировал новые выплаты на детей. Он предложил отдельно поддержать неполные семьи – детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей. Нуждающимся беременным женщинам предполагается выплачивать по 6 350 рублей в месяц. Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно предложено оплачивать в размере 100% от заработка, а семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ученика.

https://ria.ru/20210427/putin-1730148608.html

https://ria.ru/20210427/kontrol-1730146523.html

россия

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россия, владимир путин, общество