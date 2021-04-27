https://ria.ru/20210427/putin-1730144790.html

Путин призвал быть честными с людьми во время избирательной кампании

Путин призвал быть честными с людьми во время избирательной кампании

Президент РФ Владимир Путин попросил законодателей быть ответственными по отношению к людям в ходе избирательной кампании, не раскачивать ситуацию в стране. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:19

2021-04-27T14:19

2021-04-27T15:28

россия

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил законодателей быть ответственными по отношению к людям в ходе избирательной кампании, не раскачивать ситуацию в стране."Если обещать невозможное - это что означает? Это порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, вот что это означает. Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы, будьте ответственными по отношению к людям, честными", - сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.Он выразил уверенность, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе, и "без услужливых, и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне".

https://ria.ru/20210329/vmeshatelstvo-1603369292.html

россия

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россия, владимир путин, политика