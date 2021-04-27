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Путин рассчитывает на экспертную проработку мер по реализации послания
Путин рассчитывает на экспертную проработку мер по реализации послания
Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, заявил, что рассчитывает на активную совместную работу и экспертную проработку мер по... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:09
2021-04-27T14:09
2021-04-27T14:29
россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, заявил, что рассчитывает на активную совместную работу и экспертную проработку мер по реализации послания, их парламентский контроль.Глава государства во вторник выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Президент отметил, что конкретные задачи, стоящие перед государством в сфере экономики, экологии, демографии и в повышении качества жизни граждан, заданы в послании Федеральному собранию."Уважаемые коллеги, я здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную совместную работу, на вашу поддержку, на энергичное, заинтересованное участие в реализации предложенных инициатив, их глубокую экспертную проработку дополнительно на вашем уровне, эффективное законодательное сопровождение и, конечно, на постоянный настойчивый, без всяких поблажек, парламентский контроль", - сказал президент.
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россия, владимир путин, политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая на заседании Совета законодателей, заявил, что рассчитывает на активную совместную работу и экспертную проработку мер по реализации послания, их парламентский контроль.
Глава государства во вторник выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Президент отметил, что конкретные задачи, стоящие перед государством в сфере экономики, экологии, демографии и в повышении качества жизни граждан, заданы в послании Федеральному собранию.
"Уважаемые коллеги, я здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную совместную работу, на вашу поддержку, на энергичное, заинтересованное участие в реализации предложенных инициатив, их глубокую экспертную проработку дополнительно на вашем уровне, эффективное законодательное сопровождение и, конечно, на постоянный настойчивый, без всяких поблажек, парламентский контроль", - сказал президент.