https://ria.ru/20210427/putevki-1730101397.html

"Ъ": россияне перестали покупать детские путевки в ожидании кешбэка

"Ъ": россияне перестали покупать детские путевки в ожидании кешбэка

В России резко снизились продажи путевок в детские лагеря, пишет "Коммерсант" со ссылкой на вице-президента "Опоры России" Алексея Кожевникова. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:04

2021-04-27T11:04

2021-04-27T11:40

новости - туризм

туризм

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В России резко снизились продажи путевок в детские лагеря, пишет "Коммерсант" со ссылкой на вице-президента "Опоры России" Алексея Кожевникова.По информации СМИ, причиной падения спроса стал анонсированный Владимиром Путиным возврат половины стоимости за такой отдых. Многие родители перестали бронировать или просят вернуть деньги за уже приобретенные туры.По словам председателя Союза организаторов детского активного туризма Марины Грицун, россияне рассчитывают оформить покупку с учетом бонусов, а также ждут конкретики по механизму кешбэка.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на предоставление кешбэка выделят пять миллиардов рублей, компенсацию при этом смогут получить родители 357 тысяч детей. По его словам, при возврате 50 процентов стоимости путевки в летний лагерь правительство задействует программу доступных туристических поездок по России.

https://ria.ru/20210416/keshbek-1728622217.html

россия

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2021

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новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество