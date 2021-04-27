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Пушков резко ответил на слова Псаки о диалоге с Россией
Пушков резко ответил на слова Псаки о диалоге с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T06:05
2021-04-27T10:18
россия
джон салливан
северный поток — 2
дженнифер псаки
алексей пушков
сша
в мире
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией.Она также заявила, что Вашингтон не расценивает санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой.Он напомнил о том, что существует угроза расширения ограничений, отправка военных судов в Черное море, размещение систем ПРО в Польше и Румынии, высылка российских дипломатов, а также борьба против газопровода "Северный поток — 2" и многое другое."Так что — да: санкции — не единственный инструмент", — заключил политик.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Ограничения также запрещают американским финансовым учреждениям после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.Позднее МИД России объявил об ответных мерах, среди которых: соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам. Послу Джону Салливану предложили поехать на консультации в Вашингтон — он отправился в Соединенные Штаты 22 апреля.
https://ria.ru/20210423/ssha-1729611246.html
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россия, джон салливан, северный поток — 2, дженнифер псаки, алексей пушков, сша, в мире

Пушков резко ответил на слова Псаки о диалоге с Россией

06:05 27.04.2021 (обновлено: 10:18 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией.
Она также заявила, что Вашингтон не расценивает санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой.
"О, да! Мы заметили — США только и делают, что "стремятся к снижению напряженности". И, конечно, санкции — не единственный инструмент!", — написал Пушков Telegram-канале.
Он напомнил о том, что существует угроза расширения ограничений, отправка военных судов в Черное море, размещение систем ПРО в Польше и Румынии, высылка российских дипломатов, а также борьба против газопровода "Северный поток — 2" и многое другое.
"Так что — да: санкции — не единственный инструмент", — заключил политик.
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Позднее МИД России объявил об ответных мерах, среди которых: соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам. Послу Джону Салливану предложили поехать на консультации в Вашингтон — он отправился в Соединенные Штаты 22 апреля.
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РоссияДжон СалливанСеверный поток — 2Дженнифер ПсакиАлексей ПушковСШАВ мире
 
 
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