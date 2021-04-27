https://ria.ru/20210427/pushkov-1730075960.html

Пушков резко ответил на слова Псаки о диалоге с Россией

Пушков резко ответил на слова Псаки о диалоге с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T06:05

2021-04-27T06:05

2021-04-27T10:18

россия

джон салливан

северный поток — 2

дженнифер псаки

алексей пушков

сша

в мире

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией.Она также заявила, что Вашингтон не расценивает санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой.Он напомнил о том, что существует угроза расширения ограничений, отправка военных судов в Черное море, размещение систем ПРО в Польше и Румынии, высылка российских дипломатов, а также борьба против газопровода "Северный поток — 2" и многое другое."Так что — да: санкции — не единственный инструмент", — заключил политик.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Ограничения также запрещают американским финансовым учреждениям после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.Позднее МИД России объявил об ответных мерах, среди которых: соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам. Послу Джону Салливану предложили поехать на консультации в Вашингтон — он отправился в Соединенные Штаты 22 апреля.

https://ria.ru/20210423/ssha-1729611246.html

https://ria.ru/20210426/vstrecha-1729963144.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, северный поток — 2, дженнифер псаки, алексей пушков, сша, в мире