Пушков резко ответил на слова Псаки о диалоге с Россией
06:05 27.04.2021 (обновлено: 10:18 27.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией.
"О, да! Мы заметили — США только и делают, что "стремятся к снижению напряженности". И, конечно, санкции — не единственный инструмент!", — написал Пушков Telegram-канале.
Он напомнил о том, что существует угроза расширения ограничений, отправка военных судов в Черное море, размещение систем ПРО в Польше и Румынии, высылка российских дипломатов, а также борьба против газопровода "Северный поток — 2" и многое другое.
"Так что — да: санкции — не единственный инструмент", — заключил политик.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Ограничения также запрещают американским финансовым учреждениям после 14 июня покупать при первичном размещении российские гособлигации. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.
Позднее МИД России объявил об ответных мерах, среди которых: соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам. Послу Джону Салливану предложили поехать на консультации в Вашингтон — он отправился в Соединенные Штаты 22 апреля.