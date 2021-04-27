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Серийное производство "Спутника V" в Белоруссии начнется 30 апреля
Серийное производство "Спутника V" в Белоруссии начнется 30 апреля
Серийное производство российской вакцины "Спутник V" начнется в Белоруссии с 30 апреля, сообщил журналистам посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:33
2021-04-27T14:42
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Серийное производство российской вакцины "Спутник V" начнется в Белоруссии с 30 апреля, сообщил журналистам посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко."Те предприятия, которые определены для производства, им дано задание создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц. Это небольшое количество, но этого хватает, чтобы решить проблему. С 30 апреля мы должны начать серийное производство", - сказал дипломат.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, белоруссия, в мире

Серийное производство "Спутника V" в Белоруссии начнется 30 апреля

14:33 27.04.2021 (обновлено: 14:42 27.04.2021)
 
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Серийное производство российской вакцины "Спутник V" начнется в Белоруссии с 30 апреля, сообщил журналистам посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.
"Те предприятия, которые определены для производства, им дано задание создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц. Это небольшое количество, но этого хватает, чтобы решить проблему. С 30 апреля мы должны начать серийное производство", - сказал дипломат.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыБелоруссияВ мире
 
 
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