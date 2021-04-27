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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/proizvodstvo-1730118365.html
В Кремле заявили о производстве "Спутника V" "в авральном режиме"
В Кремле заявили о производстве "Спутника V" "в авральном режиме"
Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идет в авральном режиме из-за огромного спроса на нее во всем мире, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:16
2021-04-27T12:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идет в авральном режиме из-за огромного спроса на нее во всем мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".Песков во вторник заявил журналистам, что Россия продолжит контакты по вакцине "Спутник V" с Бразилией, и, если бразильскому регулятору не хватает данных о вакцине, их предоставят. По его словам, предметными переговорами занимается РФПИ."Спрос в мире очень большой, и поэтому сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают, конечно, в авральном режиме, и те, кто имеет отношение к зарубежным контактам - тоже в авральном режиме (работают), чтобы это производство также наладить за границей", - сказал представитель Кремля.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий песков

В Кремле заявили о производстве "Спутника V" "в авральном режиме"

12:16 27.04.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" идет в авральном режиме из-за огромного спроса на нее во всем мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
Песков во вторник заявил журналистам, что Россия продолжит контакты по вакцине "Спутник V" с Бразилией, и, если бразильскому регулятору не хватает данных о вакцине, их предоставят. По его словам, предметными переговорами занимается РФПИ.
"Спрос в мире очень большой, и поэтому сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают, конечно, в авральном режиме, и те, кто имеет отношение к зарубежным контактам - тоже в авральном режиме (работают), чтобы это производство также наладить за границей", - сказал представитель Кремля.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийДмитрий Песков
 
 
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