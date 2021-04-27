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Под Костромой задержали педофила, жертвами которого стали 25 девочек
Под Костромой задержали педофила, жертвами которого стали 25 девочек
Житель Костромской области предстанет перед судом по обвинению в половых преступлениях в отношении детей, следствие полагает, что от его действий пострадали 25... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:15
2021-04-27T17:15
россия
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Житель Костромской области предстанет перед судом по обвинению в половых преступлениях в отношении детей, следствие полагает, что от его действий пострадали 25 девочек из разных регионов страны, сообщило СУ СК России по региону.По версии следствия, в период 2016-2018 годов обвиняемый, которому в настоящий момент 28 лет, в одной из социальных сетей переписывался с 25 несовершеннолетними девочками, проживающими в различных регионах страны. Двоим девочкам было меньше 12 лет."Обвиняемый направлял потерпевшим материалы порнографического характера, вел с ними интимную переписку, пренебрегая морально-нравственными нормами, а также путем уговоров получал от потерпевших их обнаженные фото-, видеоизображения. При этом обвиняемый использовал разные аккаунты с вымышленными именами", - говорится в сообщении.От пяти девочек впоследствии мужчина требовал от 300 до 5 тысяч рублей, угрожая опубликовать фото и видео.Отмечается, что следователи и криминалисты проделали большой объем работы по сбору доказательственной базы - исследованы электронные устройства, изъятые при проведении обыска дома у обвиняемого, установлены и допрошены с участием законных представителей несовершеннолетние потерпевшие из 21 субъекта РФ."Назначены и проведены 25 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, по заключению которой мужчина признан вменяемым. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210426/prigovor-1729926074.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), костромская область, происшествия

Под Костромой задержали педофила, жертвами которого стали 25 девочек

17:15 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Житель Костромской области предстанет перед судом по обвинению в половых преступлениях в отношении детей, следствие полагает, что от его действий пострадали 25 девочек из разных регионов страны, сообщило СУ СК России по региону.
По версии следствия, в период 2016-2018 годов обвиняемый, которому в настоящий момент 28 лет, в одной из социальных сетей переписывался с 25 несовершеннолетними девочками, проживающими в различных регионах страны. Двоим девочкам было меньше 12 лет.
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"Обвиняемый направлял потерпевшим материалы порнографического характера, вел с ними интимную переписку, пренебрегая морально-нравственными нормами, а также путем уговоров получал от потерпевших их обнаженные фото-, видеоизображения. При этом обвиняемый использовал разные аккаунты с вымышленными именами", - говорится в сообщении.
От пяти девочек впоследствии мужчина требовал от 300 до 5 тысяч рублей, угрожая опубликовать фото и видео.
Отмечается, что следователи и криминалисты проделали большой объем работы по сбору доказательственной базы - исследованы электронные устройства, изъятые при проведении обыска дома у обвиняемого, установлены и допрошены с участием законных представителей несовершеннолетние потерпевшие из 21 субъекта РФ.
"Назначены и проведены 25 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, по заключению которой мужчина признан вменяемым. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Костромская областьПроисшествия
 
 
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