https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730182615.html

Под Костромой задержали педофила, жертвами которого стали 25 девочек

Под Костромой задержали педофила, жертвами которого стали 25 девочек

Житель Костромской области предстанет перед судом по обвинению в половых преступлениях в отношении детей, следствие полагает, что от его действий пострадали 25... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:15

2021-04-27T17:15

2021-04-27T17:15

россия

следственный комитет россии (ск рф)

костромская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Житель Костромской области предстанет перед судом по обвинению в половых преступлениях в отношении детей, следствие полагает, что от его действий пострадали 25 девочек из разных регионов страны, сообщило СУ СК России по региону.По версии следствия, в период 2016-2018 годов обвиняемый, которому в настоящий момент 28 лет, в одной из социальных сетей переписывался с 25 несовершеннолетними девочками, проживающими в различных регионах страны. Двоим девочкам было меньше 12 лет."Обвиняемый направлял потерпевшим материалы порнографического характера, вел с ними интимную переписку, пренебрегая морально-нравственными нормами, а также путем уговоров получал от потерпевших их обнаженные фото-, видеоизображения. При этом обвиняемый использовал разные аккаунты с вымышленными именами", - говорится в сообщении.От пяти девочек впоследствии мужчина требовал от 300 до 5 тысяч рублей, угрожая опубликовать фото и видео.Отмечается, что следователи и криминалисты проделали большой объем работы по сбору доказательственной базы - исследованы электронные устройства, изъятые при проведении обыска дома у обвиняемого, установлены и допрошены с участием законных представителей несовершеннолетние потерпевшие из 21 субъекта РФ."Назначены и проведены 25 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, по заключению которой мужчина признан вменяемым. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210426/prigovor-1729926074.html

https://ria.ru/20210215/mgppu-1597214366.html

россия

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), костромская область, происшествия