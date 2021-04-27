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Снегопад оставил без света тысячи жителей Тульской области
Снегопад оставил без света тысячи жителей Тульской области
Ветер с мокрым снегом в Тульской области оставил без света около шести тысяч жителей, повалил 88 деревьев и повредил шесть автомобилей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:43
2021-04-27T20:18
погода
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ветер с мокрым снегом в Тульской области оставил без света около шести тысяч жителей, повалил 88 деревьев и повредил шесть автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."В Тульской области из-за мокрого снега частично нарушено энергоснабжение в Киреевском районе. Из-за стихии без света остались 10 населенных пунктов, где проживают около шести тысяч человек, там же находятся девять социально-значимых объектов", - сказал собеседник агентства.Кроме того, из-за непогоды упали 88 деревьев, повреждены шесть автомобилей.Пострадавших нет.
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Тульский коллапс: тяжелый снег ломает деревья и рвет провода
Через 4 дня - май. В Тульской области под тяжестью снега падают деревья и рвутся провода. Без света остались 6 тыс. человек, повреждены 6 автомобилей.
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погода, тульская область, происшествия

Снегопад оставил без света тысячи жителей Тульской области

12:43 27.04.2021 (обновлено: 20:18 27.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ветер с мокрым снегом в Тульской области оставил без света около шести тысяч жителей, повалил 88 деревьев и повредил шесть автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"В Тульской области из-за мокрого снега частично нарушено энергоснабжение в Киреевском районе. Из-за стихии без света остались 10 населенных пунктов, где проживают около шести тысяч человек, там же находятся девять социально-значимых объектов", - сказал собеседник агентства.
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Кроме того, из-за непогоды упали 88 деревьев, повреждены шесть автомобилей.
Пострадавших нет.
 
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