https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730124595.html

Снегопад оставил без света тысячи жителей Тульской области

Снегопад оставил без света тысячи жителей Тульской области

Ветер с мокрым снегом в Тульской области оставил без света около шести тысяч жителей, повалил 88 деревьев и повредил шесть автомобилей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:43

2021-04-27T12:43

2021-04-27T20:18

погода

тульская область

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ветер с мокрым снегом в Тульской области оставил без света около шести тысяч жителей, повалил 88 деревьев и повредил шесть автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."В Тульской области из-за мокрого снега частично нарушено энергоснабжение в Киреевском районе. Из-за стихии без света остались 10 населенных пунктов, где проживают около шести тысяч человек, там же находятся девять социально-значимых объектов", - сказал собеседник агентства.Кроме того, из-за непогоды упали 88 деревьев, повреждены шесть автомобилей.Пострадавших нет.

https://ria.ru/20210416/may-1728517589.html

тульская область

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2021

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Тульский коллапс: тяжелый снег ломает деревья и рвет провода Через 4 дня - май. В Тульской области под тяжестью снега падают деревья и рвутся провода. Без света остались 6 тыс. человек, повреждены 6 автомобилей. 2021-04-27T12:43 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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погода, тульская область, происшествия