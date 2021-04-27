https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730124595.html
Снегопад оставил без света тысячи жителей Тульской области
Снегопад оставил без света тысячи жителей Тульской области
Ветер с мокрым снегом в Тульской области оставил без света около шести тысяч жителей, повалил 88 деревьев и повредил шесть автомобилей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:43
2021-04-27T12:43
2021-04-27T20:18
погода
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730128900_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3f82e4fad368eca52eecf7540ef2f921.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ветер с мокрым снегом в Тульской области оставил без света около шести тысяч жителей, повалил 88 деревьев и повредил шесть автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."В Тульской области из-за мокрого снега частично нарушено энергоснабжение в Киреевском районе. Из-за стихии без света остались 10 населенных пунктов, где проживают около шести тысяч человек, там же находятся девять социально-значимых объектов", - сказал собеседник агентства.Кроме того, из-за непогоды упали 88 деревьев, повреждены шесть автомобилей.Пострадавших нет.
https://ria.ru/20210416/may-1728517589.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730128900_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b34b9487a6ae7f489838c2596dbee7f1.jpg
Тульский коллапс: тяжелый снег ломает деревья и рвет провода
Через 4 дня - май. В Тульской области под тяжестью снега падают деревья и рвутся провода. Без света остались 6 тыс. человек, повреждены 6 автомобилей.
2021-04-27T12:43
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, тульская область, происшествия