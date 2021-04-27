https://ria.ru/20210427/proisshestvie-1730092547.html

В Нижнем Новгороде подросток без прав сбил инспектора ДПС

В Нижнем Новгороде подросток без прав сбил инспектора ДПС

В Нижнем Новгороде шестнадцатилетний подросток за рулем автомобиля сбил сотрудника полиции и провез его на капоте несколько десятков метров, сообщило... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:09

2021-04-27T10:09

2021-04-27T11:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. В Нижнем Новгороде шестнадцатилетний подросток за рулем автомобиля сбил сотрудника полиции и провез его на капоте несколько десятков метров, сообщило региональное управление СК.По версии следствия, вечером 21 апреля инспектор попытался остановить ВАЗ на пересечении улиц Большая Покровская и Октябрьская, так как водитель неуверенно вел машину. Однако он не выполнил требование прекратить движение и, пытаясь скрыться, наехал на представителя власти."Продолжая движение автомобиля, за капот которого зацепился полицейский, злоумышленник был остановлен на улице Добролюбова", — говорится в сообщении ведомства.В СК установили, что за рулем находился несовершеннолетний — у него не было водительских прав. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Подросток сознался в преступлении. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210426/proisshestvie-1729933601.html

https://ria.ru/20210414/avariya-1728243113.html

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Подросток провез сотрудника ДПС на капоте В центре Нижнего Новгорода 16-летний подросток без прав, пытаясь скрыться, сбил и повез на капоте инспектора ДПС. 2021-04-27T10:09 true PT0M19S

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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия