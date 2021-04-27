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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210427/priluchnyy-1730158121.html
Поклонники ищут оправдания "припухшему" Прилучному
Поклонники ищут оправдания "припухшему" Прилучному
Павел Прилучный накануне стал гостем шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ведущий с радостью приветствовал актера, отметив, что давно его не видел, и... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T19:15
2021-04-27T19:15
шоубиз
павел прилучный
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Павел Прилучный накануне стал гостем шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ведущий с радостью приветствовал актера, отметив, что давно его не видел, и представил как "красавца с юмором". Однако далеко не все зрители согласились с этим утверждением, отметив, что Павел изменился – и не в лучшую сторону.В комментариях под видео выпуска шоу на YouTube многие написали, что Павел – "актер отличный", а для того, чтобы мы смотрели фильмы с его участием, он "выкладывается на сто".Однако очень многие пользователи обратили внимание на странные жесты Павла во время эфира и удивились изменениям в его внешности. Актер, действительно, во время эфира ерзал на кресле, почесывался и нервно поправлял воротник рубашки.Пользователи пишут, что 33-летний Павел, которого все помнят подтянутым красавцем, выглядит одутловатым и старше своих лет, а глаза его больше похожи на "щелки". Некоторые подозревают, что у Прилучного проблемы с алкоголем.Много аналогичных высказываний и в Instagram Прилучного – под постом, где он анонсировал свое участие в одной из телепередач."Мажор, вернись", "Павел, что с Вами?", "А кто на фото?" – это лишь самые безобидные комментарии, которые оставляют пользователи.Однако даже те, кого удивили изменения во внешности Прилучного, призывают не судить его строго.
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павел прилучный

Поклонники ищут оправдания "припухшему" Прилучному

19:15 27.04.2021
 
© @Вечерний Ургант/YouTubeПавел Прилучный в шоу "Вечерний Ургант"
Павел Прилучный в шоу Вечерний Ургант - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© @Вечерний Ургант/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Павел Прилучный накануне стал гостем шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ведущий с радостью приветствовал актера, отметив, что давно его не видел, и представил как "красавца с юмором". Однако далеко не все зрители согласились с этим утверждением, отметив, что Павел изменился – и не в лучшую сторону.
В комментариях под видео выпуска шоу на YouTube многие написали, что Павел – "актер отличный", а для того, чтобы мы смотрели фильмы с его участием, он "выкладывается на сто".
Однако очень многие пользователи обратили внимание на странные жесты Павла во время эфира и удивились изменениям в его внешности. Актер, действительно, во время эфира ерзал на кресле, почесывался и нервно поправлял воротник рубашки.
Пользователи пишут, что 33-летний Павел, которого все помнят подтянутым красавцем, выглядит одутловатым и старше своих лет, а глаза его больше похожи на "щелки". Некоторые подозревают, что у Прилучного проблемы с алкоголем.

"Павел Припухший", "Что с ним? Он себя поправляет, чешет и одергивает", "Очень волновалась за его пуговицу на пиджаке", "Потрепала жизнь после развода", "Какой-то странный он", "Павел немного помятый пришел в студию, смешной такой", "Да, Пашка нормально поправился, не узнать даже его", – комментируют вид актера зрители.

Много аналогичных высказываний и в Instagram Прилучного – под постом, где он анонсировал свое участие в одной из телепередач.
"Мажор, вернись", "Павел, что с Вами?", "А кто на фото?" – это лишь самые безобидные комментарии, которые оставляют пользователи.
Однако даже те, кого удивили изменения во внешности Прилучного, призывают не судить его строго.
"Он крутой актер. Бывает. Все мы люди", "У человека бесконечные съемки, очень плотный график. Времени на сон наверняка мало, он такой же человек, как и мы все", – оправдывают Павла поклонники, благодарят за работу в кино и театре и желают побольше отдыхать.
Кадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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ШоубизПавел Прилучный
 
 
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