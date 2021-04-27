https://ria.ru/20210427/priluchnyy-1730158121.html

Поклонники ищут оправдания "припухшему" Прилучному

Поклонники ищут оправдания "припухшему" Прилучному

Павел Прилучный накануне стал гостем шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ведущий с радостью приветствовал актера, отметив, что давно его не видел, и... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:15

2021-04-27T19:15

2021-04-27T19:15

шоубиз

павел прилучный

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Павел Прилучный накануне стал гостем шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ведущий с радостью приветствовал актера, отметив, что давно его не видел, и представил как "красавца с юмором". Однако далеко не все зрители согласились с этим утверждением, отметив, что Павел изменился – и не в лучшую сторону.В комментариях под видео выпуска шоу на YouTube многие написали, что Павел – "актер отличный", а для того, чтобы мы смотрели фильмы с его участием, он "выкладывается на сто".Однако очень многие пользователи обратили внимание на странные жесты Павла во время эфира и удивились изменениям в его внешности. Актер, действительно, во время эфира ерзал на кресле, почесывался и нервно поправлял воротник рубашки.Пользователи пишут, что 33-летний Павел, которого все помнят подтянутым красавцем, выглядит одутловатым и старше своих лет, а глаза его больше похожи на "щелки". Некоторые подозревают, что у Прилучного проблемы с алкоголем.Много аналогичных высказываний и в Instagram Прилучного – под постом, где он анонсировал свое участие в одной из телепередач."Мажор, вернись", "Павел, что с Вами?", "А кто на фото?" – это лишь самые безобидные комментарии, которые оставляют пользователи.Однако даже те, кого удивили изменения во внешности Прилучного, призывают не судить его строго.

https://ria.ru/20210410/mutsenietse-1727541110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел прилучный