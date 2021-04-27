https://ria.ru/20210427/prigovor-1730095982.html
Бывший редактор газеты в Новгороде получил срок по делу о насилии
Бывший редактор газеты в Новгороде получил срок по делу о насилии
Новгородский районный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима экс-редактора муниципальной еженедельной газеты "Новгород" Михаила Боголюбова по делу РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:38
2021-04-27T10:38
2021-04-27T10:38
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Новгородский районный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима экс-редактора муниципальной еженедельной газеты "Новгород" Михаила Боголюбова по делу о сексуальном насилии над корреспонденткой, сообщил пресс-секретарь суда Валерий Таганский."Боголюбову вынесен приговор - четыре года колонии общего режима. Он признан виновным по статье 1 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера)", - сказал РИА Новости пресс-секретарь.В октябре 2019 года в СУ СК по Новгородской области с заявлением о насилии со стороны Боголюбова обратилась корреспондент издания "Новгород.ру" Алина Щеглова. Редактору было предъявлено обвинение по части 1 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера). Признал ли Боголюбов вину, не сообщалось. В декабре прошлого года дума Великого Новгорода удовлетворила заявление Боголюбова об увольнении с поста редактора газеты "Новгород" по собственному желанию.Газета издается с 1990 года. Учредителями издания являются муниципальное учреждение "Редакция газеты "Новгород" и администрация Великого Новгорода.
https://ria.ru/20210426/sud-1729916524.html
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следственный комитет россии (ск рф), великий новгород, новгородская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Новгородский районный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима экс-редактора муниципальной еженедельной газеты "Новгород" Михаила Боголюбова по делу о сексуальном насилии над корреспонденткой, сообщил пресс-секретарь суда Валерий Таганский.
"Боголюбову вынесен приговор - четыре года колонии общего режима. Он признан виновным по статье 1 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера)", - сказал РИА Новости пресс-секретарь.
В октябре 2019 года в СУ СК
по Новгородской области с заявлением о насилии со стороны Боголюбова обратилась корреспондент издания "Новгород.ру" Алина Щеглова. Редактору было предъявлено обвинение по части 1 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера). Признал ли Боголюбов вину, не сообщалось. В декабре прошлого года дума Великого Новгорода
удовлетворила заявление Боголюбова об увольнении с поста редактора газеты "Новгород" по собственному желанию.
Газета издается с 1990 года. Учредителями издания являются муниципальное учреждение "Редакция газеты "Новгород" и администрация Великого Новгорода.