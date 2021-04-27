https://ria.ru/20210427/pravkomissiya-1730165337.html

Чернышенко возглавит правкомиссию по научно-технологическому развитию

Чернышенко возглавит правкомиссию по научно-технологическому развитию

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит специальную правительственную комиссию по научно-технологическому развитию, заявил зампредседателя Совбеза России... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:50

2021-04-27T15:50

2021-04-27T15:50

россия

дмитрий чернышенко

дмитрий медведев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568496344_0:162:3098:1904_1920x0_80_0_0_4b171379c423947025ea548b3f0e8d46.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит специальную правительственную комиссию по научно-технологическому развитию, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Образовывается специальная правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, и Дмитрий Николаевич Чернышенко ее будет возглавлять", - сказал Медведев на первом заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию во вторник.Он высказал надежду на то, что тесная координация этой правкомиссии с президентским советом "позволит создать иную, более четкую и слаженную систему управления наукой".

https://ria.ru/20210421/issledovaniya-1729259768.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, дмитрий медведев, общество