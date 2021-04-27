https://ria.ru/20210427/pravkomissiya-1730165337.html
Чернышенко возглавит правкомиссию по научно-технологическому развитию
Чернышенко возглавит правкомиссию по научно-технологическому развитию
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит специальную правительственную комиссию по научно-технологическому развитию, заявил зампредседателя Совбеза России... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:50
2021-04-27T15:50
2021-04-27T15:50
россия
дмитрий чернышенко
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит специальную правительственную комиссию по научно-технологическому развитию, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Образовывается специальная правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, и Дмитрий Николаевич Чернышенко ее будет возглавлять", - сказал Медведев на первом заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию во вторник.Он высказал надежду на то, что тесная координация этой правкомиссии с президентским советом "позволит создать иную, более четкую и слаженную систему управления наукой".
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