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Чернышенко возглавит правкомиссию по научно-технологическому развитию
Чернышенко возглавит правкомиссию по научно-технологическому развитию
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит специальную правительственную комиссию по научно-технологическому развитию, заявил зампредседателя Совбеза России... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:50
2021-04-27T15:50
россия
дмитрий чернышенко
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит специальную правительственную комиссию по научно-технологическому развитию, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Образовывается специальная правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, и Дмитрий Николаевич Чернышенко ее будет возглавлять", - сказал Медведев на первом заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию во вторник.Он высказал надежду на то, что тесная координация этой правкомиссии с президентским советом "позволит создать иную, более четкую и слаженную систему управления наукой".
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россия, дмитрий чернышенко, дмитрий медведев, общество

Чернышенко возглавит правкомиссию по научно-технологическому развитию

15:50 27.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
Дмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит специальную правительственную комиссию по научно-технологическому развитию, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Образовывается специальная правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, и Дмитрий Николаевич Чернышенко ее будет возглавлять", - сказал Медведев на первом заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию во вторник.
Он высказал надежду на то, что тесная координация этой правкомиссии с президентским советом "позволит создать иную, более четкую и слаженную систему управления наукой".
Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 13:05
На научные исследования выделят более 1,5 триллиона рублей до 2024 года
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоДмитрий МедведевОбщество
 
 
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