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В Госдуму внесли проект об ограничении доступа к отчетам ОПК
В Госдуму внесли проект об ограничении доступа к отчетам ОПК
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении ему права ограничивать доступ к определённой информации, содержащейся в государственном... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:24
2021-04-27T10:18
россия
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении ему права ограничивать доступ к определённой информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО), следует из базы данных нижней палаты парламента.Федеральная налоговая служба (ФНС) России начиная с прошлого года формирует и ведет ГИРБО - совокупность годовой бухгалтерской и финансовой отчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней.Информация ГИРБО открыта и общедоступна. Однако обязательность обеспечения свободного доступа ко всей информации, содержащейся в ГИРБО, "наносит или может нанести ущерб отчитывающимся организациям, особенно тем, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами и межгосударственными образованиями, которые включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса", указывает кабмин.В связи с этим законопроект наделяет правительство полномочиями определять случаи, в которых доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, может быть ограничен на временной или постоянной основе для определенных категорий пользователей. Предполагается, что в число таких случаев войдут, в частности, введение в отношении организации мер ограничительного характера иностранными государствами и межгосударственными образованиями и наличие организации в сводном реестре организаций ОПК, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.В то же время исключается полномочие кабмина определять случаи, в которых организации освобождаются от представления своей отчетности в ГИРБО. "Освобождение широкого круга организаций от представления отчетности в ГИРБО, имеющее место в настоящее время, существенно снижает ценность данного ресурса, препятствует реализации концепции "одного окна" в полной мере, не позволяет освободить такие организации от излишней административной нагрузки, связанной с обязательным представлением отчетности", - поясняет кабмин.Законопроектом также устанавливается предельный срок представления исправленной отчетности и уточняется состав сведений, подлежащих размещению организацией в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
https://ria.ru/20210415/ssha-1728499777.html
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россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

В Госдуму внесли проект об ограничении доступа к отчетам ОПК

09:24 27.04.2021 (обновлено: 10:18 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с руководством аппарата правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с руководством аппарата правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении ему права ограничивать доступ к определённой информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России начиная с прошлого года формирует и ведет ГИРБО - совокупность годовой бухгалтерской и финансовой отчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней.
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Информация ГИРБО открыта и общедоступна. Однако обязательность обеспечения свободного доступа ко всей информации, содержащейся в ГИРБО, "наносит или может нанести ущерб отчитывающимся организациям, особенно тем, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами и межгосударственными образованиями, которые включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса", указывает кабмин.
В связи с этим законопроект наделяет правительство полномочиями определять случаи, в которых доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, может быть ограничен на временной или постоянной основе для определенных категорий пользователей. Предполагается, что в число таких случаев войдут, в частности, введение в отношении организации мер ограничительного характера иностранными государствами и межгосударственными образованиями и наличие организации в сводном реестре организаций ОПК, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В то же время исключается полномочие кабмина определять случаи, в которых организации освобождаются от представления своей отчетности в ГИРБО. "Освобождение широкого круга организаций от представления отчетности в ГИРБО, имеющее место в настоящее время, существенно снижает ценность данного ресурса, препятствует реализации концепции "одного окна" в полной мере, не позволяет освободить такие организации от излишней административной нагрузки, связанной с обязательным представлением отчетности", - поясняет кабмин.
Законопроектом также устанавливается предельный срок представления исправленной отчетности и уточняется состав сведений, подлежащих размещению организацией в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
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