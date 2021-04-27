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Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России

Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России

Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:26

2021-04-27T19:26

2021-04-27T19:54

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

словакия

в мире

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России, сообщили журналистам в ведомстве.Дипломаты должны прибыть в министерство в среду.За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Россия реагирует зеркально.В некоторых случаях высылка стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.Самый серьезный кризис наблюдается в отношениях Москвы и Праги: стороны выслали десятки человек. Страны Балтии объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с чехами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/odessa-1730131160.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), словакия, в мире