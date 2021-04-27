https://ria.ru/20210427/posly-1730207510.html
Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России
Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России
Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T19:26
2021-04-27T19:26
2021-04-27T19:54
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154768/20/1547682045_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3669a3e9213cb160594a932dea13fd24.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России, сообщили журналистам в ведомстве.Дипломаты должны прибыть в министерство в среду.За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Россия реагирует зеркально.В некоторых случаях высылка стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.Самый серьезный кризис наблюдается в отношениях Москвы и Праги: стороны выслали десятки человек. Страны Балтии объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с чехами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/odessa-1730131160.html
россия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154768/20/1547682045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba4133f54d956cc7206446aa6dbbbf2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), словакия, в мире