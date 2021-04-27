https://ria.ru/20210427/porokh-1730156595.html

При обыске в квартире в Казани загорелся порох

При обыске в квартире в Казани загорелся порох

Порох загорелся во время обыска в квартире одного из домов в Казани, пожар локализовали, никто не пострадал, взрыва не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:04

2021-04-27T15:04

2021-04-27T15:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Порох загорелся во время обыска в квартире одного из домов в Казани, пожар локализовали, никто не пострадал, взрыва не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану."Двадцать седьмого апреля в ходе обыска в квартире одного из жителей Казани сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Татарстан обнаружили порох, патроны различного калибра и различные компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. Во время изъятия запрещенных предметов произошло их возгорание, которое было локализовано в кратчайшие сроки. Подозреваемый задержан, на месте работают сотрудники оперативных служб, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.Собеседник агентства опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы произошедшем в квартире взрыве. "Взрыва не было", - сказал он.Как сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по Татарстану, во вторник в 12.19 по номеру пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре на втором этаже по улице Батыршина, 29 в Казани. Пожарные обнаружили 5 человек в зоне плотного задымления и вывели их по лестнице. В 12:49 была объявлена ликвидация открытого горения в двухкомнатной квартире на площади 50 квадратных метров. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек.Как уточнили в пресс-службе МЧС региона, пожарным пришлось разбить окна в подъезде, чтобы жильцы не отравились дымом."Причину пожара установят пожарные дознаватели Государственного пожарного надзора", - добавили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

https://ria.ru/20210102/bolnitsa-1591842887.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия