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При обыске в квартире в Казани загорелся порох
При обыске в квартире в Казани загорелся порох
Порох загорелся во время обыска в квартире одного из домов в Казани, пожар локализовали, никто не пострадал, взрыва не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:04
2021-04-27T15:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Порох загорелся во время обыска в квартире одного из домов в Казани, пожар локализовали, никто не пострадал, взрыва не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану."Двадцать седьмого апреля в ходе обыска в квартире одного из жителей Казани сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Татарстан обнаружили порох, патроны различного калибра и различные компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. Во время изъятия запрещенных предметов произошло их возгорание, которое было локализовано в кратчайшие сроки. Подозреваемый задержан, на месте работают сотрудники оперативных служб, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.Собеседник агентства опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы произошедшем в квартире взрыве. "Взрыва не было", - сказал он.Как сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по Татарстану, во вторник в 12.19 по номеру пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре на втором этаже по улице Батыршина, 29 в Казани. Пожарные обнаружили 5 человек в зоне плотного задымления и вывели их по лестнице. В 12:49 была объявлена ликвидация открытого горения в двухкомнатной квартире на площади 50 квадратных метров. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек.Как уточнили в пресс-службе МЧС региона, пожарным пришлось разбить окна в подъезде, чтобы жильцы не отравились дымом."Причину пожара установят пожарные дознаватели Государственного пожарного надзора", - добавили в пресс-службе МЧС по Татарстану.
https://ria.ru/20210102/bolnitsa-1591842887.html
республика татарстан (татарстан)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

При обыске в квартире в Казани загорелся порох

15:04 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Порох загорелся во время обыска в квартире одного из домов в Казани, пожар локализовали, никто не пострадал, взрыва не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.
"Двадцать седьмого апреля в ходе обыска в квартире одного из жителей Казани сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Татарстан обнаружили порох, патроны различного калибра и различные компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. Во время изъятия запрещенных предметов произошло их возгорание, которое было локализовано в кратчайшие сроки. Подозреваемый задержан, на месте работают сотрудники оперативных служб, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
Собеседник агентства опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы произошедшем в квартире взрыве. "Взрыва не было", - сказал он.
Как сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по Татарстану, во вторник в 12.19 по номеру пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре на втором этаже по улице Батыршина, 29 в Казани. Пожарные обнаружили 5 человек в зоне плотного задымления и вывели их по лестнице. В 12:49 была объявлена ликвидация открытого горения в двухкомнатной квартире на площади 50 квадратных метров. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек.
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Как уточнили в пресс-службе МЧС региона, пожарным пришлось разбить окна в подъезде, чтобы жильцы не отравились дымом.
"Причину пожара установят пожарные дознаватели Государственного пожарного надзора", - добавили в пресс-службе МЧС по Татарстану.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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