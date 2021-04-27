https://ria.ru/20210427/polovode-1730105687.html

Бирюков: половодье в столичном регионе прошло штатно

Бирюков: половодье в столичном регионе прошло штатно

Пропуск половодья в столичном регионе завершен, он прошел в штатном режиме, все водохранилища наполнены в достаточном объеме для обеспечения Москвы водой,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:20

2021-04-27T11:20

2021-04-27T11:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пропуск половодья в столичном регионе завершен, он прошел в штатном режиме, все водохранилища наполнены в достаточном объеме для обеспечения Москвы водой, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Завершены мероприятия по пропуску весеннего половодья, несмотря на аномально снежную зиму, пропуск "большой воды" прошел в штатном режиме. Городские службы заранее подготовили все гидротехнические сооружения и обеспечили полноценную работу водохранилищ, которые смогли принять весь талый сток с водосборных территорий", - сообщил Бирюков журналистам.Он напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.Он отметил, что достигнутые показатели наполнения водохранилищ позволяют гарантировать надежное водоснабжение московского региона качественной питьевой водой.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в период пропуска половодья был усилен контроль качества воды - сотрудников лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны перевели на усиленный режим работы, было увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках."Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", - заключил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20210426/park-1729920005.html

https://ria.ru/20210424/moskav-1729759559.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва