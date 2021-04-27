https://ria.ru/20210427/polovode-1730105687.html
Бирюков: половодье в столичном регионе прошло штатно
Бирюков: половодье в столичном регионе прошло штатно
Пропуск половодья в столичном регионе завершен, он прошел в штатном режиме, все водохранилища наполнены в достаточном объеме для обеспечения Москвы водой,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:20
2021-04-27T11:20
2021-04-27T11:20
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пропуск половодья в столичном регионе завершен, он прошел в штатном режиме, все водохранилища наполнены в достаточном объеме для обеспечения Москвы водой, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Завершены мероприятия по пропуску весеннего половодья, несмотря на аномально снежную зиму, пропуск "большой воды" прошел в штатном режиме. Городские службы заранее подготовили все гидротехнические сооружения и обеспечили полноценную работу водохранилищ, которые смогли принять весь талый сток с водосборных территорий", - сообщил Бирюков журналистам.Он напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.Он отметил, что достигнутые показатели наполнения водохранилищ позволяют гарантировать надежное водоснабжение московского региона качественной питьевой водой.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в период пропуска половодья был усилен контроль качества воды - сотрудников лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны перевели на усиленный режим работы, было увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках."Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", - заключил Бирюков.
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Пропуск половодья в столичном регионе завершен, он прошел в штатном режиме, все водохранилища наполнены в достаточном объеме для обеспечения Москвы водой, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Завершены мероприятия по пропуску весеннего половодья, несмотря на аномально снежную зиму, пропуск "большой воды" прошел в штатном режиме. Городские службы заранее подготовили все гидротехнические сооружения и обеспечили полноценную работу водохранилищ, которые смогли принять весь талый сток с водосборных территорий", - сообщил Бирюков журналистам.
Он напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.
"В настоящее время все водохранилища заполнены до плановых отметок. Для Москворецкой водной системы этот показатель составляет 87%, или 648 миллионов кубометров, для резервной Вазузской системы - 88%, или 485 миллионов кубометров", - рассказал заммэра.
Он отметил, что достигнутые показатели наполнения водохранилищ позволяют гарантировать надежное водоснабжение московского региона качественной питьевой водой.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в период пропуска половодья был усилен контроль качества воды - сотрудников лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны перевели на усиленный режим работы, было увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках.
"Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", - заключил Бирюков.