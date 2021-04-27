https://ria.ru/20210427/polnomochiya-1730085946.html
Мишустин расширил полномочия Корпорации развития Дальнего Востока
Мишустин расширил полномочия Корпорации развития Дальнего Востока
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче функций нескольких ликвидируемых институтов развития Корпорации развития Дальнего Востока и... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:10
2021-04-27T09:10
2021-04-27T09:10
россия
дальний восток
арктика
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче функций нескольких ликвидируемых институтов развития Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщила пресс-служба кабмина."Речь идёт об агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, а также фонде развития Дальнего Востока и Арктики. Эти организации работали над улучшением инвестклимата в макрорегионе, оказывали консультативную помощь при переезде и трудоустройстве. Теперь всем этим будет заниматься КРДВ", - говорится в сообщении.Отмечается также, что эта передача функций проходит в рамках реформы институтов развития, о которой Мишустин объявил в ноябре, и трансформация предусматривает оценку таких институтов в соответствии с показателями эффективности, укрупнение отдельных институтов, упразднение дублирующих функций.Цель преобразований – сделать эти структуры более результативными и переориентировать их на достижение национальных целей, утверждённых президентом России Владимиром Путиным, заключается в материале.
https://ria.ru/20210202/aviaperelet-1595614459.html
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россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин, владимир путин, экономика