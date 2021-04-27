Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/polnomochiya-1730085946.html
Мишустин расширил полномочия Корпорации развития Дальнего Востока
Мишустин расширил полномочия Корпорации развития Дальнего Востока
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче функций нескольких ликвидируемых институтов развития Корпорации развития Дальнего Востока и... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:10
2021-04-27T09:10
россия
дальний восток
арктика
михаил мишустин
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729431625_0:68:3211:1874_1920x0_80_0_0_5528c703287b1f16d76c18a1163fff64.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче функций нескольких ликвидируемых институтов развития Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщила пресс-служба кабмина."Речь идёт об агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, а также фонде развития Дальнего Востока и Арктики. Эти организации работали над улучшением инвестклимата в макрорегионе, оказывали консультативную помощь при переезде и трудоустройстве. Теперь всем этим будет заниматься КРДВ", - говорится в сообщении.Отмечается также, что эта передача функций проходит в рамках реформы институтов развития, о которой Мишустин объявил в ноябре, и трансформация предусматривает оценку таких институтов в соответствии с показателями эффективности, укрупнение отдельных институтов, упразднение дублирующих функций.Цель преобразований – сделать эти структуры более результативными и переориентировать их на достижение национальных целей, утверждённых президентом России Владимиром Путиным, заключается в материале.
https://ria.ru/20210202/aviaperelet-1595614459.html
россия
дальний восток
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729431625_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_b18ce156f80ab56f83cff3093ab18326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин, владимир путин, экономика

Мишустин расширил полномочия Корпорации развития Дальнего Востока

09:10 27.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче функций нескольких ликвидируемых институтов развития Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщила пресс-служба кабмина.
"Речь идёт об агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, а также фонде развития Дальнего Востока и Арктики. Эти организации работали над улучшением инвестклимата в макрорегионе, оказывали консультативную помощь при переезде и трудоустройстве. Теперь всем этим будет заниматься КРДВ", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что эта передача функций проходит в рамках реформы институтов развития, о которой Мишустин объявил в ноябре, и трансформация предусматривает оценку таких институтов в соответствии с показателями эффективности, укрупнение отдельных институтов, упразднение дублирующих функций.
Цель преобразований – сделать эти структуры более результативными и переориентировать их на достижение национальных целей, утверждённых президентом России Владимиром Путиным, заключается в материале.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 09:44
Жителям Дальнего Востока расширили доступ к льготным авиаперелетам
 
РоссияДальний ВостокАрктикаМихаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих
12:01Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего магниты
12:01ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными
11:59ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
11:33В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19
11:32В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
Лента новостейМолния