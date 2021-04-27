https://ria.ru/20210427/politika-1730105040.html

Матвиенко заявила о формировании новой региональной политики в России

Матвиенко заявила о формировании новой региональной политики в России

В России формируется новая региональная политика, в которой многое зависит от профессионализма местных властей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:17

2021-04-27T11:17

2021-04-27T11:17

россия

валентина матвиенко

политика

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В России формируется новая региональная политика, в которой многое зависит от профессионализма местных властей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая во вторник на заседании Совета законодателей."Как справедливо отметил президент – страна развивается только тогда, когда развиваются регионы", - сказала Матвиенко, добавив, что сегодня на первый план выходит "укрепление устойчивости экономики, финансов субъектов федерации, запуск важных инфраструктурных проектов развития, раскрытие туристического потенциала"."Сейчас настал момент, когда каждый регион должен свежим обновленным взглядом посмотреть на свои возможности, на свои конкурентные преимущества, как он максимально может использовать те инструменты, которые предлагает федеральный центр", - считает законодатель.По ее словам, сейчас многое будет зависеть от качества и эффективности управления региональных команд. "На наших глазах формируется новая региональная политика, цель которой – дать субъектам не рыбу, а удочку. Этот шанс нужно обязательно использовать. Определить с учетом интересов и мнения жителей те реалистичные приоритеты, за которые регионы возьмутся в первую очередь, чтобы шаг за шагом идти к самодостаточности, развитой инфраструктуре, сильной экономике", - отметил сенатор.По ее мнению, регионы также могут принять меры по созданию условий по привлечению инвестиций.

https://ria.ru/20210421/modernizatsiya-1729296647.html

https://ria.ru/20210421/putin-1729262472.html

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россия, валентина матвиенко, политика