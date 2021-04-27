https://ria.ru/20210427/pogoda-1730108353.html

Москвичей предупредили об аномальных осадках на майских праздниках

Москвичей предупредили об аномальных осадках на майских праздниках

Начало майских праздников в Москве будет холодным, ветреным и очень дождливым, а 3 мая ожидаются аномальные осадки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:29

2021-04-27T11:29

2021-04-27T11:50

погода

москва

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Начало майских праздников в Москве будет холодным, ветреным и очень дождливым, а 3 мая ожидаются аномальные осадки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Первого мая будет лить, 2 мая - солнце, 3 мая зальет с невероятными аномальными дождями. Погода будет очень неустойчивая, холодная, ветреная", - рассказал он."Если вы собираетесь отдохнуть на природе, то лучше планировать в те дни, которые ближе к 9 мая. Не забывать теплые вещи, зонты. А если погреться - то на юг: на юге холод заканчивается, и 20-25 градусов тепла в Крыму, Краснодарском крае", - дал совет синоптик.

https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество