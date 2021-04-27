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Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом
Во вторник в столице синоптики ожидают кратковременные дожди с мокрым снегом и прохладную погоду. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T07:57
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москва
общество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Во вторник в столице синоптики ожидают кратковременные дожди с мокрым снегом и прохладную погоду.Он уточнил, что мокрый снег в основном ждут в южной и восточной части города, в целом выпадет от одного до пяти миллиметров осадков.Ветер западный, северо-западный 4-9 метра в секунду, атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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москва, общество

Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом

07:57 27.04.2021 (обновлено: 11:58 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время дождя на улице Большая Дмитровка в Москве
Женщина во время дождя на улице Большая Дмитровка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Во вторник в столице синоптики ожидают кратковременные дожди с мокрым снегом и прохладную погоду.

"Сегодня погоду в столице будет определять тыловая часть циклона с центром над Ивановской областью. Максимальная температура воздуха в городе составит плюс 5-7, по области плюс 3-8", — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он уточнил, что мокрый снег в основном ждут в южной и восточной части города, в целом выпадет от одного до пяти миллиметров осадков.
Ветер западный, северо-западный 4-9 метра в секунду, атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
Дача - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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