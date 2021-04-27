https://ria.ru/20210427/pogoda-1730079326.html

Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом

Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом

Во вторник в столице синоптики ожидают кратковременные дожди с мокрым снегом и прохладную погоду. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T07:57

2021-04-27T07:57

2021-04-27T11:58

москва

общество

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Во вторник в столице синоптики ожидают кратковременные дожди с мокрым снегом и прохладную погоду.Он уточнил, что мокрый снег в основном ждут в южной и восточной части города, в целом выпадет от одного до пяти миллиметров осадков.Ветер западный, северо-западный 4-9 метра в секунду, атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html

москва

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2021

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москва, общество