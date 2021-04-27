https://ria.ru/20210427/pogoda-1730079326.html
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом
Москвичей предупредили о кратковременных дождях с мокрым снегом
Во вторник в столице синоптики ожидают кратковременные дожди с мокрым снегом и прохладную погоду. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T07:57
2021-04-27T07:57
2021-04-27T11:58
москва
общество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Во вторник в столице синоптики ожидают кратковременные дожди с мокрым снегом и прохладную погоду.Он уточнил, что мокрый снег в основном ждут в южной и восточной части города, в целом выпадет от одного до пяти миллиметров осадков.Ветер западный, северо-западный 4-9 метра в секунду, атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html
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РИА Новости
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москва, общество
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Во вторник в столице синоптики ожидают кратковременные дожди с мокрым снегом и прохладную погоду.
"Сегодня погоду в столице будет определять тыловая часть циклона с центром над Ивановской областью. Максимальная температура воздуха в городе составит плюс 5-7, по области плюс 3-8", — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он уточнил, что мокрый снег в основном ждут в южной и восточной части города, в целом выпадет от одного до пяти миллиметров осадков.
Ветер западный, северо-западный 4-9 метра в секунду, атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.