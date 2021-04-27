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Хорошие новости
https://ria.ru/20210427/podmoskove-1730113872.html
Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего магниты
Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего магниты
Врачи из Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино спасли ребенка, проглотившего магниты, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:01
2021-04-27T12:01
хорошие новости
алексей громов
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
пушкино
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врачи из Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино спасли ребенка, проглотившего магниты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.Отмечается, что если бы ребенок съел магнитики сразу, операции бы не потребовалось."Кишечник у нас расположен петлями – прошел один магнитик, с интервалом – второй, и они слиплись внутри, только уже через стенку кишечника. И это страшно, поскольку в данный участок кишки перестает поступать кровь, не поступает кислород, наступает его отмирание", - рассказал заведующий детским хирургическим отделением Алексей Громов, которого цитирует пресс-служба.После осмотра желудка изнутри с помощью камеры ребенку назначили операцию."Уже зная ситуацию и понимая, что лапароскопически мы проблему не решим, перешли на открытую операцию. Проведенная лапароскопия позволила нам сделать небольшой разрез в месте конкретной проблемы. Что мы ожидали, то и увидели – три магнита слиплись через стенку кишечника. Но в отличие от предыдущих случаев, нам не пришлось удалять часть кишечника – магниты успели вызвать только перфорацию. Надо было извлечь инородные тела и ушить дефекты в стенке кишки", - добавил Громов.В ведомстве отмечают, что операция прошла успешно. В настоящий момент маленький пациент уже выписан из больницы. Как подчеркивает хирург, спасла ситуацию оперативность родителей – они обратились в больницу сразу, как только у ребенка заболел живот. Если бы они решили полечить его самостоятельно – активированным углем или обезболивающими, ситуация могла быть намного хуже.Это уже не первый подобный случай. Так, ранее специалисты Пушкинской больницы успешно прооперировали трехлетнего мальчика, который проглотил 21 магнит, добавили в пресс-службе."Убирайте мелкие предметы подальше от маленьких детей и выбирайте игрушки, соответствующие возрасту ребенка. А главное – никогда не оставляйте без внимания жалобы ребенка на боли в животе", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597980131.html
https://ria.ru/20210224/operatsiya-1598819513.html
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алексей громов, здоровье - общество, московская область (подмосковье), пушкино

Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего магниты

12:01 27.04.2021
 
© Fotolia / TobilanderХирург проводит операцию
Хирург проводит операцию - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Fotolia / Tobilander
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врачи из Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино спасли ребенка, проглотившего магниты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"В Московскую областную больницу имени профессора Розанова В.Н. в Пушкино поступил ребенок с жалобами на боли в животе и многократную рвоту. При расспросе родителей врачам удалось узнать, что ребенок съел магнитики, причем с промежутком в сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если бы ребенок съел магнитики сразу, операции бы не потребовалось.
"Кишечник у нас расположен петлями – прошел один магнитик, с интервалом – второй, и они слиплись внутри, только уже через стенку кишечника. И это страшно, поскольку в данный участок кишки перестает поступать кровь, не поступает кислород, наступает его отмирание", - рассказал заведующий детским хирургическим отделением Алексей Громов, которого цитирует пресс-служба.
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После осмотра желудка изнутри с помощью камеры ребенку назначили операцию.
"Уже зная ситуацию и понимая, что лапароскопически мы проблему не решим, перешли на открытую операцию. Проведенная лапароскопия позволила нам сделать небольшой разрез в месте конкретной проблемы. Что мы ожидали, то и увидели – три магнита слиплись через стенку кишечника. Но в отличие от предыдущих случаев, нам не пришлось удалять часть кишечника – магниты успели вызвать только перфорацию. Надо было извлечь инородные тела и ушить дефекты в стенке кишки", - добавил Громов.
В ведомстве отмечают, что операция прошла успешно. В настоящий момент маленький пациент уже выписан из больницы. Как подчеркивает хирург, спасла ситуацию оперативность родителей – они обратились в больницу сразу, как только у ребенка заболел живот. Если бы они решили полечить его самостоятельно – активированным углем или обезболивающими, ситуация могла быть намного хуже.
Это уже не первый подобный случай. Так, ранее специалисты Пушкинской больницы успешно прооперировали трехлетнего мальчика, который проглотил 21 магнит, добавили в пресс-службе.
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"Убирайте мелкие предметы подальше от маленьких детей и выбирайте игрушки, соответствующие возрасту ребенка. А главное – никогда не оставляйте без внимания жалобы ребенка на боли в животе", - подчеркнули в ведомстве.
 
Хорошие новостиАлексей ГромовЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Пушкино
 
 
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