https://ria.ru/20210427/pasporta-1730184630.html

В ВОЗ раскритиковали идею ввести паспорта вакцинации

В ВОЗ раскритиковали идею ввести паспорта вакцинации

Сейчас нецелесообразно вводить паспорта вакцинации, это может привести к страновому неравенству, считает представитель Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:24

2021-04-27T17:24

2021-04-27T17:24

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

воз

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сейчас нецелесообразно вводить паспорта вакцинации, это может привести к страновому неравенству, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.По ее словам, вопрос о введении сертификата вакцинации от COVID-19 по аналогии с желтой лихорадкой будет обсуждаться на всемирной ассамблее здравоохранения. Однако, подчеркнула она, подобный документ не будет обязательным, как сертификат от желтой лихорадки.

https://ria.ru/20210420/domodedovo-1729087420.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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