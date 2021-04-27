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В ВОЗ раскритиковали идею ввести паспорта вакцинации
В ВОЗ раскритиковали идею ввести паспорта вакцинации
Сейчас нецелесообразно вводить паспорта вакцинации, это может привести к страновому неравенству, считает представитель Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:24
2021-04-27T17:24
2021-04-27T17:24
распространение коронавируса
мелита вуйнович
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сейчас нецелесообразно вводить паспорта вакцинации, это может привести к страновому неравенству, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.По ее словам, вопрос о введении сертификата вакцинации от COVID-19 по аналогии с желтой лихорадкой будет обсуждаться на всемирной ассамблее здравоохранения. Однако, подчеркнула она, подобный документ не будет обязательным, как сертификат от желтой лихорадки.
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