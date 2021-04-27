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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210427/oystrakh-1730121149.html
Мишустин поздравил с 90-летием Игоря Ойстраха
Мишустин поздравил с 90-летием Игоря Ойстраха
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 90-летием знаменитого музыканта, скрипача, народного артиста СССР Игоря Ойстраха, подчеркнув, что юбиляра... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:47
2021-04-27T12:47
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 90-летием знаменитого музыканта, скрипача, народного артиста СССР Игоря Ойстраха, подчеркнув, что юбиляра можно назвать современным классиком, который все делает блистательно.Телеграмма опубликована на сайте кабмина.Игорь Ойстрах - почетный член общества Людвига ван Бетховена в Бонне, общества Венявского в Познани и общества Эжена Изаи в Брюсселе. Президент общества Сезара Франка в Льеже (1990), почетный профессор Музыкального королевского колледжа в Лондоне (1990), профессор Моцартовского общества в Вене (1981).Он является членом жюри самых престижных скрипичных конкурсов, среди которых Международный конкурс имени П.И. Чайковского, конкурс имени Королевы Елизаветы, Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского, Московский Международный конкурс скрипачей имени Давида Ойстраха.
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музыка, новости культуры, михаил мишустин

Мишустин поздравил с 90-летием Игоря Ойстраха

12:47 27.04.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Андрей Романенко / Советский скрипач Игорь Ойстрах
Советский скрипач Игорь Ойстрах - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY-SA 3.0 / Андрей Романенко /
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 90-летием знаменитого музыканта, скрипача, народного артиста СССР Игоря Ойстраха, подчеркнув, что юбиляра можно назвать современным классиком, который все делает блистательно.
Телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Вас можно назвать современным классиком. Что бы вы ни делали – исполняете скрипичные концерты, стоите ли за дирижерским пультом, преподаете – у Вас все получается блистательно. Миллионы зрителей во всем мире восхищаются вашим уникальным талантом, виртуозным мастерством и дирижерским искусством. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.
Игорь Ойстрах - почетный член общества Людвига ван Бетховена в Бонне, общества Венявского в Познани и общества Эжена Изаи в Брюсселе. Президент общества Сезара Франка в Льеже (1990), почетный профессор Музыкального королевского колледжа в Лондоне (1990), профессор Моцартовского общества в Вене (1981).
Он является членом жюри самых престижных скрипичных конкурсов, среди которых Международный конкурс имени П.И. Чайковского, конкурс имени Королевы Елизаветы, Международный конкурс скрипачей имени Генрика Венявского, Московский Международный конкурс скрипачей имени Давида Ойстраха.
Скрипач Ойстрах - РИА Новости, 1920, 27.04.2011
27 апреля 2011, 10:05Культура
Игорь Ойстрах: мозг продолжает играть на скрипкеЗнаменитый музыкант Игорь Ойстрах в канун своего 80-летия рассказал РИА Новости о музыкальной династии Ойстрахов, о друзьях семьи, Менухине и Прокофьеве, и о плачевном уровне подготовки современных музыкантов.
 
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