Мишустин поздравил с 90-летием Игоря Ойстраха

"Вас можно назвать современным классиком. Что бы вы ни делали – исполняете скрипичные концерты, стоите ли за дирижерским пультом, преподаете – у Вас все получается блистательно. Миллионы зрителей во всем мире восхищаются вашим уникальным талантом, виртуозным мастерством и дирижерским искусством. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.