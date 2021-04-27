https://ria.ru/20210427/otnosheniya-1730217826.html

США считают, что отношения с Россией останутся проблемными

США считают, что отношения с Россией останутся проблемными

Соединенные Штаты стремятся наладить и поддерживать открытый диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, включая контроль над вооружениями, заявил РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T20:42

2021-04-27T20:42

2021-04-27T20:52

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся наладить и поддерживать открытый диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, включая контроль над вооружениями, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы хотим наладить и поддерживать открытый диалог с РФ по ряду вопросов, связанных со стратегической стабильностью, включая дискуссии по контролю над вооружениями в развитие продления договора об СНВ. Мы планируем, что у нас будет более подробная информация на эту тему в предстоящие месяцы", - сказал Прайс.Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования.Прайс подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, отношения с Москвой останутся "проблемными", однако США к этому готовы. "Наша цель состоит в выстраивании отношений с Россией, которые будут предсказуемыми и стабильными", - добавил представитель американского дипведомства.

https://ria.ru/20210426/napryazhennost-1730062457.html

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2021

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россия, государственный департамент сша, сша, в мире