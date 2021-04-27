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США считают, что отношения с Россией останутся проблемными
США считают, что отношения с Россией останутся проблемными
Соединенные Штаты стремятся наладить и поддерживать открытый диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, включая контроль над вооружениями, заявил РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T20:42
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся наладить и поддерживать открытый диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, включая контроль над вооружениями, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы хотим наладить и поддерживать открытый диалог с РФ по ряду вопросов, связанных со стратегической стабильностью, включая дискуссии по контролю над вооружениями в развитие продления договора об СНВ. Мы планируем, что у нас будет более подробная информация на эту тему в предстоящие месяцы", - сказал Прайс.Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования.Прайс подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, отношения с Москвой останутся "проблемными", однако США к этому готовы. "Наша цель состоит в выстраивании отношений с Россией, которые будут предсказуемыми и стабильными", - добавил представитель американского дипведомства.
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россия, государственный департамент сша, сша, в мире

США считают, что отношения с Россией останутся проблемными

20:42 27.04.2021 (обновлено: 20:52 27.04.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся наладить и поддерживать открытый диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, включая контроль над вооружениями, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы хотим наладить и поддерживать открытый диалог с РФ по ряду вопросов, связанных со стратегической стабильностью, включая дискуссии по контролю над вооружениями в развитие продления договора об СНВ. Мы планируем, что у нас будет более подробная информация на эту тему в предстоящие месяцы", - сказал Прайс.
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования.
Прайс подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, отношения с Москвой останутся "проблемными", однако США к этому готовы. "Наша цель состоит в выстраивании отношений с Россией, которые будут предсказуемыми и стабильными", - добавил представитель американского дипведомства.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 21:29
США заявили, что стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией
 
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