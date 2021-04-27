https://ria.ru/20210427/otnosheniya-1730131515.html

Депутат ЕП призвала "не подливать масла в огонь" в отношениях с Россией

Депутат ЕП призвала "не подливать масла в огонь" в отношениях с Россией

Евросоюз новыми санкциями может только "подлить масла в огонь" в отношениях с Россией, в то время как в интересах Брюсселя искать пути улучшения и развития... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:12

2021-04-27T13:12

2021-04-27T13:12

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Евросоюз новыми санкциями может только "подлить масла в огонь" в отношениях с Россией, в то время как в интересах Брюсселя искать пути улучшения и развития сотрудничества, сказала РИА Новости депутат Европарламента от объединения "Идентичность и демократия" Виржини Жорон.Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии 26-29 апреля планируют провести дебаты по вопросу отношений с Россией. Ожидается, что в среду перед парламентариями с докладом по России выступит верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он планирует, в частности, затронуть три вопроса: ситуация вокруг Алексея Навального, скандал вокруг взрывов в чешской Врбетице в 2014 году, а также обстановка на границе Украины.Между тем, крупнейшая в ЕП фракция ЕРР в понедельник высказалась в поддержку расширения антироссийских санкций. Депутаты фракции считают, что ЕС стоит не только ввести ограничительные меры против "российских олигархов", но также отключить РФ от системы международных платежей SWIFT."Я не согласна с еще более серьезными санкциями против России. Я не вижу, каким образом санкции могут помочь что-либо решить. Напротив, санкции только увеличат напряженность. Мы должны разрядить обстановку, а не подливать масла в огонь", - сказала Виржини Жорон.По ее словам, "европейские государства должны вести диалог с Россией и искать пути улучшения отношений и развития сотрудничества". "Санкции в этом плане контрпродуктивны", - подчеркнула евродепутат.Она предостерегла Евросоюз от того, чтобы повторять действия США в отношениях с Россией. "В то время как ЕС, что очевидно, намерен следовать в фарватере США, Европе следует, наконец, начать думать и действовать независимо", - указала депутат европейского парламента.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728398866.html

https://ria.ru/20210408/otnosheniya-1727351920.html

https://ria.ru/20210402/pomiritsya-1604036695.html

донецкая народная республика

москва

сша

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европарламент, жозеп боррель, swift, донецкая народная республика, евросоюз, москва, сша, в мире