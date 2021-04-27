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Депутат ЕП призвала "не подливать масла в огонь" в отношениях с Россией
Депутат ЕП призвала "не подливать масла в огонь" в отношениях с Россией
Евросоюз новыми санкциями может только "подлить масла в огонь" в отношениях с Россией, в то время как в интересах Брюсселя искать пути улучшения и развития... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:12
2021-04-27T13:12
европарламент
жозеп боррель
swift
донецкая народная республика
евросоюз
москва
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Евросоюз новыми санкциями может только "подлить масла в огонь" в отношениях с Россией, в то время как в интересах Брюсселя искать пути улучшения и развития сотрудничества, сказала РИА Новости депутат Европарламента от объединения "Идентичность и демократия" Виржини Жорон.Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии 26-29 апреля планируют провести дебаты по вопросу отношений с Россией. Ожидается, что в среду перед парламентариями с докладом по России выступит верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он планирует, в частности, затронуть три вопроса: ситуация вокруг Алексея Навального, скандал вокруг взрывов в чешской Врбетице в 2014 году, а также обстановка на границе Украины.Между тем, крупнейшая в ЕП фракция ЕРР в понедельник высказалась в поддержку расширения антироссийских санкций. Депутаты фракции считают, что ЕС стоит не только ввести ограничительные меры против "российских олигархов", но также отключить РФ от системы международных платежей SWIFT."Я не согласна с еще более серьезными санкциями против России. Я не вижу, каким образом санкции могут помочь что-либо решить. Напротив, санкции только увеличат напряженность. Мы должны разрядить обстановку, а не подливать масла в огонь", - сказала Виржини Жорон.По ее словам, "европейские государства должны вести диалог с Россией и искать пути улучшения отношений и развития сотрудничества". "Санкции в этом плане контрпродуктивны", - подчеркнула евродепутат.Она предостерегла Евросоюз от того, чтобы повторять действия США в отношениях с Россией. "В то время как ЕС, что очевидно, намерен следовать в фарватере США, Европе следует, наконец, начать думать и действовать независимо", - указала депутат европейского парламента.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728398866.html
https://ria.ru/20210408/otnosheniya-1727351920.html
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европарламент, жозеп боррель, swift, донецкая народная республика, евросоюз, москва, сша, в мире

Депутат ЕП призвала "не подливать масла в огонь" в отношениях с Россией

13:12 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Евросоюз новыми санкциями может только "подлить масла в огонь" в отношениях с Россией, в то время как в интересах Брюсселя искать пути улучшения и развития сотрудничества, сказала РИА Новости депутат Европарламента от объединения "Идентичность и демократия" Виржини Жорон.
Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии 26-29 апреля планируют провести дебаты по вопросу отношений с Россией. Ожидается, что в среду перед парламентариями с докладом по России выступит верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он планирует, в частности, затронуть три вопроса: ситуация вокруг Алексея Навального, скандал вокруг взрывов в чешской Врбетице в 2014 году, а также обстановка на границе Украины.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 13:42
В Латвии призвали Евросоюз быть готовым ужесточить санкции против России
Между тем, крупнейшая в ЕП фракция ЕРР в понедельник высказалась в поддержку расширения антироссийских санкций. Депутаты фракции считают, что ЕС стоит не только ввести ограничительные меры против "российских олигархов", но также отключить РФ от системы международных платежей SWIFT.
"Я не согласна с еще более серьезными санкциями против России. Я не вижу, каким образом санкции могут помочь что-либо решить. Напротив, санкции только увеличат напряженность. Мы должны разрядить обстановку, а не подливать масла в огонь", - сказала Виржини Жорон.
По ее словам, "европейские государства должны вести диалог с Россией и искать пути улучшения отношений и развития сотрудничества". "Санкции в этом плане контрпродуктивны", - подчеркнула евродепутат.
Она предостерегла Евросоюз от того, чтобы повторять действия США в отношениях с Россией. "В то время как ЕС, что очевидно, намерен следовать в фарватере США, Европе следует, наконец, начать думать и действовать независимо", - указала депутат европейского парламента.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 12:45
В МИД заявили об обрушении архитектуры отношений России и Евросоюза
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 20:54
Назван способ помирить Россию и Евросоюз
 
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