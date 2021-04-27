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Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
Недельный эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в девяти регионах России, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:05
2021-04-27T09:05
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Недельный эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в девяти регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора."На 16-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению превышен в девяти субъектах", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди детей в возрасте 3-6 лет превышение недельного порога зарегистрировано в трех регионах. Среди детей 7-14 лет - в двух регионах РФ. Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 19 субъектах страны. Среди детей до двух лет превышение недельного порога зарегистрировано в одном регионе."На 16-й неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии", - добавляется в сообщении.Отмечается, что за отчетную неделю в РФ зафиксированы единичные случаи вирусов гриппа В.
https://ria.ru/20210315/komarovskiy-1601392461.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

09:05 27.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Недельный эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в девяти регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На 16-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению превышен в девяти субъектах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди детей в возрасте 3-6 лет превышение недельного порога зарегистрировано в трех регионах. Среди детей 7-14 лет - в двух регионах РФ. Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 19 субъектах страны. Среди детей до двух лет превышение недельного порога зарегистрировано в одном регионе.
"На 16-й неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что за отчетную неделю в РФ зафиксированы единичные случаи вирусов гриппа В.
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