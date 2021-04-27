https://ria.ru/20210427/orvi-1730084582.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

Недельный эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в девяти регионах России, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:05

2021-04-27T09:05

2021-04-27T09:05

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Недельный эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в девяти регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора."На 16-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению превышен в девяти субъектах", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди детей в возрасте 3-6 лет превышение недельного порога зарегистрировано в трех регионах. Среди детей 7-14 лет - в двух регионах РФ. Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 19 субъектах страны. Среди детей до двух лет превышение недельного порога зарегистрировано в одном регионе."На 16-й неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии", - добавляется в сообщении.Отмечается, что за отчетную неделю в РФ зафиксированы единичные случаи вирусов гриппа В.

https://ria.ru/20210315/komarovskiy-1601392461.html

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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество