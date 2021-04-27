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Посольство России в Киеве получило ноту о высылке консула из Украины
Посольство России в Киеве получило ноту о высылке консула из Украины
Посольство РФ в Киеве получило ноту МИД Украины о высылке из страны российского консула в Одессе, заявил РИА Новости представитель посольства во вторник. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:01
2021-04-27T14:01
2021-04-27T14:16
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КИЕВ, 27 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве получило ноту МИД Украины о высылке из страны российского консула в Одессе, заявил РИА Новости представитель посольства во вторник.В понедельник Москва объявила persona non grata сотрудника посольства Украины в России, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля. В ответ на эти действия МИД Украины объявил консула РФ в Одессе нежелательным лицом для пребывания на территории страны, дипломат должен покинуть ее до 30 апреля.Министерство иностранных дел Украины ранее также выразило решительный протест в связи с решением МИД РФ объявить украинского дипломата persona non grata. В ведомстве полностью исключили обвинения в том, что украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.
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